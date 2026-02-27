Afganistan, tarih boyunca farklı medeniyetlerin, imparatorlukların ve inanç sistemlerinin kesişim noktası olmuş bir coğrafyadır. Antik çağlardan günümüze kadar Zerdüştlükten Budizme, Hinduizmden İslam'a uzanan çok katmanlı bir dini geçmişe sahiptir. Bugün ise ülkenin dini kimliği büyük ölçüde İslam üzerinden şekillenmektedir. Peki, Afganistan Müslüman ülke mi? Afganistan'ın dini nedir? Detaylar haberimizde.

AFGANİSTAN MÜSLÜMAN ÜLKE Mİ?

Evet, Afganistan günümüzde açık biçimde Müslüman çoğunluğa sahip bir ülkedir. Resmî olarak devlet yapısı "İslam Emirliği" olarak tanımlanmaktadır ve Sünni İslam devlet dini konumundadır.

Dünya Gerçekler Kitabı verilerine göre:

Nüfusun %84,7 – %89,7'si Sünni Müslüman

%10 – %15'i Şii Müslüman

Yaklaşık %0,3'ü diğer dinlere mensup

Bu oranlar, Afganistan'ın demografik açıdan ezici bir Müslüman çoğunluğa sahip olduğunu göstermektedir.

2022 yılında Freedom House, Afganistan'ın dini özgürlük puanını 4 üzerinden 1 olarak değerlendirmiştir. Bu skor, özellikle Taliban yönetimi sonrası dönemde dini özgürlüklerin son derece sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır.

AFGANİSTAN'IN DİNİ NEDİR?

Afganistan'ın dini İslam'dır. Ülkede en yaygın mezhep Sünni İslam olup, özellikle Hanefi fıkhı ve Deobandi yorumu baskındır. Taliban yönetiminin dini anlayışı da büyük ölçüde bu çizgiye dayanmaktadır.

Şii nüfus ise ağırlıklı olarak Hazara topluluğuna mensuptur ve çoğunlukla On İki İmamcı (Caferî) mezhebine bağlıdır. Daha küçük bir grup ise İsmailî Şiidir.

Dolayısıyla Afganistan'da:

Devlet dini: Sünni İslam

En yaygın mezhep: Hanefi

Etkili dini yorum: Deobandi

Önemli azınlık mezhebi: Şiilik

TARİHSEL ARKA PLAN: AFGANİSTAN'DA DİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Afganistan'ın dini yapısını anlamak için tarihsel süreci incelemek gerekir. Bugünkü Müslüman kimlik, uzun bir dönüşümün sonucudur.

Zerdüştlük Dönemi

Zerdüştlüğün kurucusu Zerdüşt'ün Balkh bölgesinde yaşadığına inanılmaktadır. MÖ 1800–800 yılları arasında günümüz Afganistan topraklarında Zerdüştlüğün doğduğu kabul edilir.

Bu dönemde bölge Ariana olarak anılmaktaydı. MÖ 6. yüzyılda I. Darius döneminde Ahameniş İmparatorluğu bölgeyi kontrol altına aldı. Kabil Vadisi, Pers yazıtlarında fethedilen topraklar arasında sayılmıştır.

Hinduizm ve Budizm Etkisi

MÖ 2000–1500 yılları arasında erken Hint-Aryan toplulukları bölgede Hindu inancını benimsedi. Özellikle doğu ve güney Afganistan'da Hindu-Budist kültürel etki güçlüydü.

MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender'in bölgeyi fethetmesi sonrası Helenistik etki görüldü. Ardından bölge, Maurya İmparatorluğu'nun kontrolüne geçti ve Budizm yaygınlaştı.

Afganistan'daki Budist mirasın en çarpıcı örneklerinden biri, 6. ve 7. yüzyıllarda inşa edilen Bamiyan Buda heykelleriydi. Bu dev yapılar 2001 yılında Taliban tarafından yıkıldı.

İSLAM'IN YÜKSELİŞİ VE YERLEŞMESİ

İslam, 7. yüzyılda Arap fetihleriyle bölgeye ulaştı. 642 yılında gerçekleşen Nihavand Muharebesi sonrasında Sasani direnci kırıldı ve Müslüman Araplar doğuya ilerledi.

Emevi halifeleri döneminde yoğun misyoner faaliyetleri yürütüldü. Özellikle:

Hişam bin Abdülmelik

Ömer bin Abdülaziz dönemlerinde İslam yaygınlaştı.

9. yüzyılda İslam ülkenin baskın dini haline geldi. Gazneli Mahmud döneminde Hindu Şahi hanedanının tasfiyesiyle İslam kesin üstünlük kazandı.

20. YÜZYIL VE DİN-SİYASET İLİŞKİSİ

1979'da Sovyet işgaliyle birlikte din, Afgan siyasetinin merkezine yerleşti. Marksist rejimin laik politikaları dini çevrelerin tepkisini çekti.

1987'de "Ulusal Uzlaşma" süreciyle İslam yeniden devlet dini oldu ve ülkenin adı Afganistan Cumhuriyeti olarak değiştirildi.

1996'da Taliban'ın kurduğu Afganistan İslam Emirliği, katı bir teokratik yönetim modeli benimsedi.

2004'te Afganistan İslam Cumhuriyeti ilan edildi. Ancak 2021'de Taliban yeniden iktidara gelerek İslam Emirliği modeline geri döndü.

MEZHEPSEL YAPI: SÜNNİLİK VE ŞİİLİK

Sünni İslam

Nüfusun büyük çoğunluğu Sünni'dir. Hanefi mezhebi baskındır. Deobandi yorumu özellikle Taliban yönetimi altında etkili olmuştur.

Şii İslam

Şiiler nüfusun %7–20'sini oluşturur. Çoğunluğu Hazara etnik grubundandır. Mezhepsel dağılım:

On İki İmamcı Şiilik

İsmailî Şiilik (azınlık)

Şii azınlık, özellikle İran ile ilişkiler bağlamında jeopolitik önem taşır.

AZINLIK DİNLERİ: TARİHSEL VARLIK VE GERİLEME

Sih ve Hindu Toplulukları

1970'lerde yaklaşık 500.000 Sih ve 200.000 Hindu olduğu tahmin edilirken, 2017 itibarıyla bu sayı 7.000–10.000 seviyesine düşmüştür.

Bahailer

1919'da ülkeye gelen Bahai inancına mensup yaklaşık 16.500 kişi bulunduğu belirtilmiştir.

Hristiyanlık

Çoğu gizli yaşayan 1.000–18.000 arasında Hristiyan olduğu tahmin edilmektedir. 2015 araştırmasına göre Müslüman kökenli yaklaşık 3.300 Hristiyan vardır.

Yahudiler

1979 öncesi küçük bir Yahudi topluluğu vardı. Son Yahudi olan Zablon Simintov, 2021 yılında ülkeyi terk etti.

2021 SONRASI DİN ÖZGÜRLÜĞÜ

Taliban'ın Eylül 2021'de yeniden iktidara gelmesiyle ülke yeniden şeriat esaslı İslam emirliği modeliyle yönetilmeye başlandı. Müslüman olmayan topluluklar sistematik baskı ve ayrımcılık bildirmektedir.

Azınlıkların önemli bir kısmı İran ve Pakistan'a göç etmiştir. Dini çoğulculuk ciddi biçimde daralmış durumdadır.