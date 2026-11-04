AEK - Real Madrid maçı hangi kanalda, AEK Real Madrid nereden CANLI izlenir?

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AEK, taraftarının desteğini arkasına alarak Real Madrid karşısında sürpriz bir sonuç arıyor. Real Madrid ise Atina deplasmanından galibiyetle dönerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Mücadelede milli futbolcu Arda Güler'in forma giymeyecek olması da Türk futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Mücadele, tabii Spor ve İctimai TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte AEK Real Madrid maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

AEK REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

AEK Real Madrid maçı, tabii Spor ve İctimai TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR KANAL NUMARASI

tabii Spor, Turkcell TV+'ta 75. kanaldan izlenebiliyor. Kanalın yayınlarına ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de erişilebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

AEK REAL MADRID NEREDEN CANLI İZLENİR?

AEK Real Madrid maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor kanalında takip edebilecek. Mücadele ayrıca Turkcell TV+ üzerinden tabii Spor kanalında da izlenebilecek. Uydu ayarlarında Azerspace 46E bulunan izleyiciler ise karşılaşmayı İctimai TV üzerinden de izleyebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

AEK REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

AEK Real Madrid maçı bugün, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

AEK REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

AEK Real Madrid maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor ve İctimai TV üzerinden canlı takip edebilecek.

AEK REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

AEK ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Allwyn Arena'da oynanacak. Ev sahibi AEK, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

ARDA GÜLER AEK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Hayır, Arda Güler AEK maçında forma giymeyecek. Milli futbolcu, Real Madrid'in Atina deplasmanı için açıklanan kamp kadrosunda yer almadı. Kadroya alınmamasının ardından sakatlık iddiaları gündeme gelse de İspanyol basınına konuşan Arda Güler, "Sakatlığım yok. Kadroda yer almamam tamamen hocamızın kararı" açıklamasını yaptı.