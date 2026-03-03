Adana elektrik kesintisi! 3-4-5 Mart Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Mart günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

ÇUKUROVA

Çukurova ilçesinde 03.03.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Hastane, Karaisalı, Stadyum, Ayzek, Çatalan, Kütüklü, Naipler ve Hacı Osman bölgeleri ile 121001'den 121011'e kadar olan sokaklar, 122012'den 122030'a kadar olan sokaklar ve 124001 numaralı sokak etkilenecektir.

SEYHAN

Seyhan ilçesinde 03.03.2026 tarihinde farklı saat aralıklarında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında bakım çalışmaları yapılacaktır.

Saat 09.30 ile 17.30 arasında; 12122, 12126, 12201, 12254, 12260, 12290'dan 12299'a kadar olan sokaklar, 12300, 12302, 12304, 12308, 12312, 12420'den 12438'e kadar olan sokaklar ile 12441 ve 12443 numaralı sokaklar; Ahmet Cevdet Yağ, Akkapı ve Dağlıoğlu bölgeleri ile 13070, 13084, 13088, 13094, 13096, 13100, 13124, 13128, 13174, 13266, 13428 ve 13530 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Saat 09.30 ile 17.00 arasında; 3002, 3006, 3008, 3010, 2001, 2003, 2009, 2013, 2015, 2017, 2019, 4001, 4003, 4006, 4007, 4008, 4009, 4015, 4017, 4018, 4020 ve 4023 numaralı sokaklar ile Sınır ve Yolgeçen bölgelerinde kesinti olacaktır.

Saat 09.30 ile 17.30 arasında; 50160'tan 50167'ye kadar olan sokaklar, 50173, 50174, 50175, 50178, 50179, 50180, 50182 ve 50183 numaralı sokaklar ile Yeşilevler Mahallesi ve 51102 ile 51227 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Saat 10.00 ile 15.00 arasında; 1, 7 ve 10 numaralı sokaklar, Kavaklı Mevki, 161/1, 186/1'dan 191/1'e kadar olan sokaklar, 4799 ve 4953'ten 4963'e kadar olan sokaklar ile Atatürk 4 ve Kanal 1 bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 10.00 ile 17.30 arasında; 51079, 51081, 51083, 51085, 51087, 51101, 51125, 51127, 51129 ve 51131 numaralı sokaklar ile Yeşilevler, 52088, 52100 ve Barış bölgeleri etkilenecektir.

Saat 10.15 ile 17.30 arasında; 12189, 12254, 12260, 12270, 12272, 12292, 12297, 12306, 12401, 12402, 12403 ve 12406 numaralı sokaklar; Ahmet Cevdet Yağ bölgesi ile 13164, 13168, 13180, 13182, 13184, 13186, 13404, 13510, 13512, 13518, 13520, 13522, 13524, 13526 ve 13528 numaralı sokaklar etkilenecektir.

04.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında; Ova, Şakirpaşa ve Uçak bölgeleri ile 43002'den 43108'e kadar olan ve 44007'den 44091'e kadar olan belirtilen sokaklarda kesinti olacaktır.

05.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında; Aydınlar, Güney Kıyıboyu, Kuzey Kıyıboyu, Öğretmenler ve Şehit Nasıf Namlu bölgeleri ile 46004, 46006, 46010, 46014, 46090 ve 46278 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Yine 05.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında; Barış, Yeşilevler, Demetevler, Mehmet Akif Ersoy, Güney Kıyıboyu, Mithatpaşa ve Özgür mahalleleri ile 50005'ten 51229'a kadar olan ve 52014'ten 52116'ya kadar olan belirtilen çok sayıdaki sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

YÜREĞİR

Yüreğir ilçesinde 03.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında; 366'dan 468'e kadar olan sokaklar, 495 ve 530 ile 551 numaralı sokaklar; Akdeniz Mahallesi ile 1317, 1361, 1370, 1372, 1377, 1382, 1384'ten 1394'e kadar olan ve 1399'dan 1406'ya kadar olan sokaklar ile 1423 numaralı sokakta kesinti olacaktır.

Aynı tarihte saat 10.00 ile 15.00 arasında; 1, 7 ve 10 numaralı sokaklar, Kavaklı Mevki, 161/1, 186/1'dan 191/1'e kadar olan sokaklar, 4799 ve 4953'ten 4963'e kadar olan sokaklar ile Atatürk 4 ve Kanal 1 bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.