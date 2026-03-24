Adana elektrik kesintisi! 24-25 Mart Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Mart günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

Ceyhan

24 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında Çukurkamış ve 10421 numaralı bölgede şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.00 arasında 10500, 10501, 10502, 10504, 10506, 10508, 10526, 10550 numaralı sokaklar ile Çelikler ve Gümürdülü bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında 11101 ve 11103 numaralı sokaklar ile Tatlıkuyu bölgesinde kesinti olacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.00 arasında Camuzağılı, Akmasat, 11205, 11208, 11215, 11217, 11218, 11219, 11220 numaralı sokaklar ile Üçdut, Yeşilova 1, Yörükler 1 ve Çiftlik bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 10500, 10506, 10509, 10510, 10511, 10515, 10516, 10517, 10518, 10519, 10522, 10531 numaralı sokaklar ile Gümürdülü bölgesinde kesinti yapılacaktır.

Çukurova

24 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 89138 numaralı sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 90238 numaralı sokakta kesinti yapılacaktır.

İmamoğlu

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Camuzağılı, Akmasat, 11205, 11208, 11215, 11217, 11218, 11219, 11220 numaralı sokaklar ile Üçdut, Yeşilova 1, Yörükler 1 ve Çiftlik bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karaisalı

26 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında Gildirli Merkez bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Seyhan

24 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Turhan Cemal Beriker Caddesi ve 47083 numaralı sokakta kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 12.30 ile 14.30 arasında 47101 ve 47099 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında 2. sokakta kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 12.30 ile 14.30 arasında Turhan Cemal Beriker Caddesi üzerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.30 arasında Batı Otoyol bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.