Adana elektrik kesintisi! 15-16 Mayıs Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Mayıs günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

CEYHAN

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4319, 4322, 4323, 4326, 4327, 4328, 4332, 4333 sokakları ile Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Çiğdem, Eşref Bitlis, Kadir Çankaya, Kasım Gülek, Lale 1, M. Fevzi Çakmak, Rumeli ve Şehit Fikri caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 50, 53, 54, 55, 57 ve 60 sokakları ile İbrahim Karaoğlanoğlu, Muhammet Salih ve Ziya Paşa caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 13.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 100, 104, 90, 92 ve 95 sokakları ile Albay Kemal Göktaş, Aşık Sefai, Bakü, Ebulfeyz Elçibey, Fazıl Güleç, Mahmut Yanık, Silistre ve Şehitler caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3801 ile 3823 arasındaki sokaklar ile BOTAŞ, BOTAŞ İskele Yolu, İncirli Giriş ve Şehid İbrahim Ünal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 745, 747, 7601, 7604 ve 7606 sokakları ile Aydınlar, Su Pompası Mevkii, Çiftlikler, Çiftlikler Mevkii, Değirmendere, Köy Civarı, Yörükler ve Sağırlar bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 4201 ile 4221 arasındaki sokaklar ile Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Fevzi Çakmak, İsmet Paşa, İstiklal ve Mehmet Akif Ersoy caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Dağıstan ve Ziya Paşa bölgelerinde bulunan 61, 66, 68, 74, 77, 78, 81, 83, 84, 85 ve 86 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde 12.30 ile 15.30 saatleri arasında 11103, 11107 ve 11115 sokakları ile Tatlıkuyu bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 6801 ile 6830 arasındaki sokaklar ile Kızıldere bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇUKUROVA

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 77209, 77210, 77211 ve 77215 sokakları ile Turgut Özal Bulvarı’nda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Limon Çiçeği, Köyiçi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan bölgeleri ile 130001 sokağında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Merkez, Urgankıran, Karabekirli, Kıllicamii ve Üçenler bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 78029 ile 78039 arasındaki sokaklar ile Gündüz Tekin Onay, Şehit İbrahim Engin ve Şehitler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İMAMOĞLU

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 1374/2, 1327 Musulu, 1373 ve 1374 sokakları ile Eğriçam bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 1066, 1068, 1069 ve 1064/4 sokakları ile Camili 2 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 1284 ile 1317 arasındaki sokaklar ile Ufacıkören bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KOZAN

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çürücek, Karalar, Karalar 2, Sağnakoğlu, Kılbaş ve Toyman bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Karahamzalı bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Beşçınar, Boemaklar, Kıbrıslar Merkez, Kocabağ, Küçükarap, Yanıkyurt, Savruk, Çamalağı ve Karahanlı bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

18 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Menteşe bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mayıs 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Çamdere Merkez bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

18 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Faydalı Merkez bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tepecikören Merkez ve Tepecikören Karşıyaka bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SEYHAN

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Barbaros, Saydam, Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan ve Hürriyet bölgeleri ile çok sayıda sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 65063, 65064, 65067, 65072 ve 65073 sokakları ile Güney Kıyıboyu bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Belediye, Demokrasi, Erdal İnönü, Özgürlük, Zübeyde Hanım ve çeşitli şehit isimlerini taşıyan caddeler ile çevredeki sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Batı Otoyol, Okul Yolu, Hasan İşler, Kanal Boyu, Şehitlik ve çevresindeki çok sayıda sokakta geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 52042 ile 52100 arasındaki çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında 8004, 8005 ve 8007 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

17 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Atatürk, İnönü, Turhan Cemal Beriker, Abidinpaşa, Beşocak, Kızılay, Postane, Ulucamii, Sefa Özler, Cemal Gürsel ve çevresindeki çok sayıda cadde ile sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 46237 ve 46245 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

17 Mayıs 2026 tarihinde 01.00 ile 06.00 saatleri arasında Dr. Ali Menteşoğlu, İnönü, Kurtuluş, Sefa Özler ve Ziyapaşa çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 47001 ile 47210 arasındaki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

17 Mayıs 2026 tarihinde 10.30 ile 18.00 saatleri arasında 46045, 46167, 46237, 46265, 46267, 46269, 46271 ve 46323 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

18 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Şehit Nasıf Namlu ve Vefa bölgeleri ile 48002 ile 48204 arasındaki çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mayıs 2026 tarihinde 10.30 ile 17.30 saatleri arasında Vefa bölgesi ile 49101, 49123, 49125, 48156, 48180, 48182, 48186, 48190 ve 48254 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Gülpınar ve Dumlupınar bölgeleri ile 37068 ile 38116 arasındaki çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

17 Mayıs 2026 tarihinde 18.00 ile 21.00 saatleri arasında Ankara Yolu, Dağyaka Mahallesi, Orhaniye, Kışla ve Veterinerlik Mevkii çevresindeki çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.