Adalet Bakanlığı tarafından planlanan 15 bin personel alımı, 2026 yılı kamu istihdam gündeminin en önemli gelişmeleri arasında yer alıyor. Adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir alanda gerçekleştirilecek bu alım süreci, hem KPSS puanı ile başvuru yapacak adaylar hem de kamu sektöründe kariyer hedefleyenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlıyor, başvurular nereden, nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? Detaylar...

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 15 bin sözleşmeli personel alımı, 2026 yılı kamu istihdam gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Bakanlık kaynaklarından ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un (kamuoyunda yapılan bilgilendirmelerde yer alan açıklamalar çerçevesinde) aktarılan bilgilere göre, söz konusu personel alımı süreci 2026 yılı içerisinde tamamlanacak şekilde planlanıyor.

Henüz kesin başvuru tarihleri resmi olarak duyurulmuş değil. Ancak mevcut değerlendirmelere göre ilan takviminin kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Bu kapsamda adayların süreci yakından takip etmeleri ve resmi duyurulara odaklanmaları büyük önem taşıyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurularının dijital platformlar üzerinden yapılması planlanıyor. Adayların başvuru işlemlerini internet ortamında tamamlamaları gerekecek.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) kadrolarına yapılacak başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınması öngörülüyor. Diğer kadro ve unvanlar için ise başvuruların Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Başvuru sürecinde adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili ilanı seçerek gerekli bilgileri dolduracak ve belgelerini elektronik ortamda sisteme yükleyecek. Başvurular yalnızca online ortamda kabul edileceği için fiziki başvuru yöntemi kullanılmayacak.

Adayların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de ilan kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tüm detayların netleşeceği gerçeğidir. Başvuru tarihleri, kadro dağılımları ve özel şartlar bu kılavuzda kesinleşecektir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı personel alımı için belirlenen genel şartların, önceki alım süreçleriyle benzerlik göstermesi bekleniyor. Bu kapsamda adayların bazı temel kriterleri sağlaması zorunlu olacak.

Öncelikli şartlardan biri 2024 KPSS sınavına girmiş ve geçerli bir puan elde etmiş olmaktır. KPSS puanı, adayların yerleştirme sürecinde en önemli değerlendirme kriterlerinden biri olacak.

Genel şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak yer alıyor. Ayrıca adayların görev yapacağı kadroya göre belirlenen yaş ve eğitim şartlarını da karşılaması gerekecek.

Bununla birlikte başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte her unvan için özel şartlar da netlik kazanacak. Özellikle zabıt katipliği, infaz koruma memurluğu ve diğer teknik kadrolar için farklı yeterlilik kriterleri uygulanabilecek.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE KADRO DAĞILIMI

2026 yılı Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında, adalet hizmetlerinin farklı alanlarında geniş çaplı bir istihdam planlanıyor. Adliyeler, ceza infaz kurumları ve destek hizmet birimlerinde görev yapacak personel için çok sayıda kadro açılması bekleniyor.

Bakanlık planlamasına göre en yüksek kontenjanın Zabıt Katipliği ve İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM) kadrolarına ayrılması öngörülüyor. Bu iki kadro, adalet sisteminin işleyişinde kritik rol oynadığı için toplam alım içerisinde büyük bir paya sahip olacak.

Ayrıca destek personeli, mübaşir, icra katibi, koruma ve güvenlik görevlisi gibi idari ve operasyonel kadrolarda da önemli sayıda alım yapılacak. Sağlık ve teknik hizmetler sınıfında ise hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı ve teknisyen gibi branşlarda istihdam sağlanacak.

Açıklanan kadro dağılımına göre öne çıkan bazı unvanlar şu şekilde planlanıyor:

Zabıt Katibi: 5.259

İnfaz Koruma Memuru: 4.508

Destek Personeli: 1.300

Mübaşir: 1.041

İcra Katibi: 900

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524

Psikolog: 410

Teknisyen: 322

Büro Personeli: 316

Hemşire: 286

Sosyal Çalışmacı: 90

Toplamda 44 farklı unvanda personel alımı yapılması planlanıyor. Bu durum, Adalet Bakanlığı’nın yalnızca belirli bir alanda değil, çok yönlü bir kadro yapılanmasıyla personel ihtiyacını karşılamayı hedeflediğini gösteriyor.