Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat kimdir? Ali Ercan Akpolat neden gözaltın alındı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi, kamuoyunun dikkatini Adalar Belediyesi ve Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'a çevirdi. Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların ardından birçok kişi, Ali Ercan Akpolat'ın yaşam öyküsünü, siyasi geçmişini ve Adalar'daki çalışmalarını araştırmaya başladı.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI ALİ ERCAN AKPOLAT KİMDİR?

Ali Ercan Akpolat, 2 Temmuz 1969 tarihinde Büyükada'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını doğup büyüdüğü Adalar'da tamamlayan Akpolat, lise mezunudur. Genç yaşlardan itibaren hem spor hem de siyasetle ilgilenmeye başlayan Akpolat, Adalar Spor Kulübü bünyesinde spor faaliyetlerinde bulundu.

Siyasi yaşamına ise henüz 18 yaşındayken adım attı. 1987 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) çatısı altında aktif siyasete başlayan Akpolat, ilerleyen yıllarda çeşitli görevlerde bulundu. SHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenen Akpolat, 1995 yılında SHP ile CHP'nin birleşmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde çalışmalarını sürdürdü.

Siyasi kariyeri boyunca CHP Adalar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Adalar İlçe Sekreterliği, Adalar İlçe Başkanlığı, Adalar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Adalar'da doğup büyümüş olması ve bölgenin sorunlarını yakından bilmesi nedeniyle yerel siyasette dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Siyasi çalışmalarının yanı sıra iş hayatını da Adalar'da sürdüren Akpolat, Büyükada'da balık restoranı işletmeciliği yaptı. Ayrıca uzun yıllar boyunca Kartal-Adalar Birleşik Basın ve Yaysat Bölge Bayiliği görevini yürüttü.

Deniz ve doğa odaklı çalışmalarıyla da bilinen Ali Ercan Akpolat, maraton koşucusu ve aktif bir balıkadam olarak çeşitli organizasyonlarda yer aldı. 3 Yıldız Usta Balıkadam lisansına sahip olan Akpolat, özellikle deniz dibi temizleme faaliyetleri ve "Hayalet Ağlar" olarak bilinen terk edilmiş balık ağlarının temizlenmesine yönelik çalışmalarıyla tanındı.

Yaklaşık 15 yıldır gönüllü olarak sürdürülen bu çevre çalışmalarında görev alan Akpolat, çeşitli üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve uzmanların katıldığı seminer, çalıştay ve eğitim programlarında da yer aldı. Ayrıca 2015-2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen Kuzey Doğu Marmara Sualtı Mirası Projesi kapsamındaki Vordonos (Batık Manastır) dalışlarında rehber balıkadam olarak görev yaptı.

Çevre koruma, deniz ekosisteminin korunması ve hayvan hakları alanlarında faaliyetlerde bulunan Akpolat, farklı yardım kampanyalarında da aktif rol üstlendi. Adalar'ın sorunlarına yönelik çeşitli projeler geliştiren Akpolat, belediyecilik alanındaki deneyimlerini Adalar Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde artırdı.

Yerel yönetim çalışmalarını sürdürürken, Adalar'ın yönetiminde daha etkin rol almak amacıyla belediye başkanlığı için aday oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Ali Ercan Akpolat, yaşamını Büyükada'da sürdürmektedir.

ÜYELİKLERİ VE GÖREV ALDIĞI KURUMLAR

Ali Ercan Akpolat'ın yer aldığı kurum ve kuruluşlar şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Adalar Spor Kulübü

Büyükada Su Sporları Kulübü

Heybeliada Spor Kulübü

Tanyeri Derneği

Adalar Denizle Yaşam Spor Yönetim Kurulu (ADYSK)

ALİ ERCAN AKPOLAT NEDEN GÖZALTIN ALINDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında belediyede bazı işlemlere ilişkin inceleme yürütüldüğü açıklandı.

Soruşturma dosyasında, Adalar'da tarihi eser statüsünde bulunan yapıların onarım süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaşandığı ve bazı kişi ile işletmelere fahiş ruhsat cezaları uygulandığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve diğer şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

Dosya kapsamında toplam 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ALİ ERCAN AKPOLAT KAÇ YAŞINDA?

2 Temmuz 1969 tarihinde Büyükada'da doğan Ali Ercan Akpolat, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

ALİ ERCAN AKPOLAT NERELİ?

Ali Ercan Akpolat, İstanbul'un Adalar ilçesine bağlı Büyükada'da doğmuştur.