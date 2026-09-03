AÇIK LİSE (AÖL) KAYIT TAKVİMİ 2026: Açık lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu, ne zaman?

AÖL kayıt takvimi 2026, açık lisede eğitimine devam eden ve yeni kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin Açık Öğretim Lisesi ek sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler yeni dönemin kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine çevrildi. "Açık lise kayıtları ne zaman başlıyor?", "AÖL kayıt yenileme başladı mı?" ve "AÖL 2026-2027 kayıt tarihi belli oldu mu?" soruları gündemdeki yerini korurken, öğrenciler MEB ve AÖL tarafından yapılacak resmi duyuruları bekliyor.

AÖL KAYITLARI BAŞLADI MI?

Hayır. 3 Eylül 2026 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri henüz başlatılmadı. Öğrenciler, kayıt takviminin MEB tarafından açıklanmasını bekliyor.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem kayıtlarının kesin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllardaki takvimler dikkate alındığında kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Eylül 2026 içerisinde başlaması bekleniyor. Kesin tarihler, MEB tarafından yayımlanacak AÖL kayıt kılavuzuyla duyurulacak.

AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlk kez AÖL'ye kayıt yaptıracak adayların, kayıt takvimi açıklandıktan sonra gerekli belgelerle birlikte İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Kayıt yenileme yapacak mevcut AÖL öğrencileri ise belirtilen sınav/kayıt ücretini anlaşmalı bankalar veya MEB Ödeme Sistemi üzerinden yatırdıktan sonra AÖL Öğrenci Giriş ekranı üzerinden ders seçimi yaparak işlemlerini tamamlayabilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

3 Eylül 2026 itibarıyla AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri henüz başlamadı ve kesin başvuru tarihleri açıklanmadı. Geçmiş dönemlerin takvimleri doğrultusunda işlemlerin Eylül ayı içerisinde başlatılması bekleniyor. Kesin kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, MEB'in yayımlayacağı 2026-2027 AÖL kayıt kılavuzu ile netlik kazanacak.