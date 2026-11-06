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Türkiye'de sigara kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesi için hazırlık yapıldığına ilişkin haberler, açık alanlarda sigara içen vatandaşların gündemine girdi. Park, plaj, toplu taşıma durağı ve sokaklarda sigara kullanımının sınırlandırılması ihtimali tartışılırken, düzenlemenin kapsamı ve ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Peki, Açık havada sigara içmek yasak mı? Parkta, plajda, durakta sigara içmek yasaklanacak mı? Detaylar...

AÇIK HAVADA SİGARA İÇMEK YASAK MI?

Türkiye'de açık havada sigara içmek her yerde yasak değil. Mevcut mevzuatta sigara kullanımının yasak olduğu alanlar ve belirli koşullarda sigara içilebilen bölümler bulunuyor. Yeni düzenleme hazırlığı ise açık alanlardaki sigara kullanımına yönelik kısıtlamaların genişletilmesini gündeme taşıyor.

AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifinde Japonya ve Avustralya'daki uygulamalar inceleniyor. Ancak teklif henüz Meclis'e sunulup yasalaşmadığı için açık alanlarda genel bir sigara yasağının başladığını söylemek mümkün değil.

PARKTA SİGARA İÇMEK YASAKLANACAK MI?

Yeni düzenleme hazırlığında parklar, sigara kullanımının sınırlandırılabileceği açık alanlar arasında gösteriliyor. Japonya'daki uygulamalar örnek alınarak sokaklarda ve kamusal alanlarda sigara içilmesinin yalnızca belirlenen özel bölümlerde mümkün olması seçenekler arasında değerlendiriliyor.

PLAJDA SİGARA İÇMEK YASAKLANACAK MI?

Plajlar da yeni sigara kısıtlamaları kapsamında değerlendirilmesi beklenen alanlar arasında yer alıyor. Avustralya'daki uygulamalar incelenerek açık hava mekanlarında sigara içilebilecek bölümlerin sınırlandırılması üzerinde duruluyor.

Açık hava mekanlarında sigara içilebilen alanların toplam alanın yüzde 50'sini aşmaması yönündeki uygulama da değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor. Ancak bu oranın Türkiye'de uygulanacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar açıklanmış değil.

DURAKTA SİGARA İÇMEK YASAKLANACAK MI?

Toplu taşıma durakları, açık alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni kısıtlama hazırlığında öne çıkan yerlerden biri. Park ve plajlarla birlikte duraklarda da sigara içilmesinin sınırlandırılması değerlendiriliyor.

Japonya modelinde olduğu gibi sigara kullanımının yalnızca özel olarak belirlenen alanlarda serbest bırakılması seçenekler arasında bulunuyor. Ancak duraklarda uygulanacak olası yasağın sınırları ve başlangıç tarihi henüz kesinleşmedi.

SOKAKTA SİGARA İÇMEK YASAKLANACAK MI?

Düzenleme hazırlığında Japonya'daki uygulamalar da örnek alınıyor. Bu kapsamda sokaklarda sigara kullanımının sınırlandırılması ve vatandaşların yalnızca belirlenmiş özel sigara içme alanlarını kullanabilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Söz konusu modelin Türkiye'de nasıl uygulanacağı ve hangi alanları kapsayacağı ise henüz netleşmedi.

SİGARA SATIŞINDA KİMLİK KONTROLÜ GELİYOR MU?

Yeni düzenleme kapsamında sigara satışlarının daha sıkı denetlenmesi de gündemde. Japonya modelinden hareketle satış sırasında kimlik doğrulama sisteminin kullanılması değerlendiriliyor. Böylece sigara satışlarının kontrol altına alınması ve mevcut denetimlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

SİGARA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sigara kullanımına yönelik yeni kısıtlamaları içeren kanun teklifinin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis'e sunulması bekleniyor. Paylaşılan bilgilere göre teklifin ocak-şubat döneminde TBMM gündemine gelmesi öngörülüyor.

UYARI: Sigara kullanımının insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri bulunuyor. Uzmanlar, sigaranın başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığa yol açabildiğine dikkat çekerek, pasif içiciliğin de sağlık açısından risk oluşturduğunu belirtiyor.