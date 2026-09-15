A.B.İ. 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

"ATV’nin bu sezona damga vuran dev bütçeli projesi A.b.i., izleyiciyi ekran başına kilitleyen sahneleriyle yayın hayatına devam ediyor. Usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun 'Doğan', genç yıldız Afra Saraçoğlu’nun ise 'Çağla' rolüyle sergilediği performans, izleyiciden tam not aldı. İlk bölümün hemen ardından dizinin tutkunları, ' A.b.i. gelecek hafta neler olacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Merakla beklenen A.B.İ. 21. bölüm fragmanı izle videoları ve son gelişmelere dair tüm detaylar netleşiyor."

A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

A.B.İ DİZİSİ 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

A.B.İ dizisi 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

A.B.İ DİZİSİ KONUSU NE?

A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.

A.B.İ 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Saruhan'ın evlilik teklifi, Leyla'yı hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır. Operasyonu sürdürebilmek için yeni ve tehlikeli bir plan yapan Leyla, bir yandan Saruhan'a yaklaşırken diğer yandan Doğan'a karşı duygularını saklamak zorundadır. Ancak Leyla'nın anlattıklarındaki boşlukları fark eden Doğan, işin içinde başka bir gerçek olduğundan şüphelenmeye başlar. Saruhan'a karşı harekete geçen Doğan'ın limanda yaptığı hamle büyük bir krize yol açarken, çözümün anahtarı hiç beklemediği şekilde Sinan'ın eline geçer. Öte yandan herkesten uzak, "Mira" adıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Melek'in izini sonunda bulan Doğan, kardeşini korumak için sessizce harekete geçer. Saruhan'ın Sinan'a karşı kurduğu tehlikeli plan, Doğan'ı yeniden karanlığın içinden çıkmaya zorlarken; limanda ortaya çıkan gizemli mesajlar Saruhan için çok daha büyük bir savaşın başladığının habercisi olacaktır. Leyla'nın vereceği karar ise Doğan'la arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan'ın öldüğü düşünülürken Galip tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Sekiz ay boyunca gizlice tedavi edilen Doğan, ailesini dağıtan ve hayatını altüst eden kişinin Saruhan olduğunu öğrendi. Özgürlüğüne kavuştuğunda karşısında yıkılmış bir aile bulan Doğan, Saruhan'dan intikam almaya ve onun kurduğu düzeni içeriden yıkmaya karar verdi.

Bu sırada Doğan'ın yolu yıllar önce büyük bir aşkla bağlandığı Leyla'yla yeniden kesişti. Doğan, Leyla'nın Saruhan'ın yanında kendi isteğiyle bulunduğunu düşünürken, Leyla'nın büyük sırrı da ortaya çıktı.

Leyla'nın aslında gizli görevdeki bir polis olduğu ve Saruhan'ın dahil olduğu suç yapılanmasını ortaya çıkarmak için onun yanında bulunduğu anlaşıldı. Göreviyle Doğan'a duyduğu hisler arasında kalan Leyla, onu hem Rüya'dan hem de Saruhan'dan uzak tutmaya çalıştı.

Ancak Doğan geri adım atmadı; Rüya'yla temasını sürdürerek Saruhan'a karşı başlattığı savaşın artık geri dönüşü olmadığını Leyla'ya açıkça söyledi.

Saruhan cephesinde ise suç dünyasına attığı büyük adımın son aşamasına gelindi. Adnan'ın kendisine gönderdiği boş paketin bir test olduğunu anlayan Saruhan, yaptığı karşı hamleyle sınavı geçti ve suç yapılanmasına dahil edilmesini sağlayacak özel telefona ulaşmayı başardı.

Leyla, Saruhan'ın yanına giderken Doğan da ikiliyi gizlice takip etti. Saruhan, Leyla'ya kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyledikten sonra cebinden çıkardığı yüzükle ona evlenme teklif etti. Leyla büyük bir şok yaşarken, bu anı gizlice izleyen Doğan ise yıkıldı.Saruhan'ın beklenmedik evlilik teklifiyle üçlü arasındaki dengeler tamamen değişirken, Leyla'nın vereceği cevap ve Doğan'ın bu gelişmenin ardından atacağı adım şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Saruhan'ın beklenmedik evlilik teklifiyle üçlü arasındaki dengeler tamamen değişirken, Leyla'nın vereceği cevap ve Doğan'ın bu gelişmenin ardından atacağı adım şimdiden büyük bir merak konusu oldu.