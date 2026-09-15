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Rusların korkulu rüyası oldu! Ukraynalı nine tek hamlede işi bitirdi

Rusların korkulu rüyası oldu! Ukraynalı nine tek hamlede işi bitirdi Haber Videosunu İzle
Rusların korkulu rüyası oldu! Ukraynalı nine tek hamlede işi bitirdi
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Ukrayna'da yaşlı bir kadın, yol kenarına inerek hedef beklediği belirtilen Rus fiber optik FPV drona müdahale etti. Kadının dronun fiber optik bağlantısını devre dışı bıraktığı belirtilirken, savaş başlığı taşıma ihtimali bulunan araca soğukkanlılıkla yaklaşması dikkat çekti.

  • Rusya-Ukrayna savaşında yaşlı bir kadının yol kenarındaki fiber optik FPV drona müdahale ettiği görüntüler yayınlandı.
  • Görüntülerde kadının dronun fiber optik makarasını çıkararak operatörle bağlantısını kestiği ve aracı etkisiz hale getirdiği görülüyor.
  • Fiber optik FPV dronların kontrol ve görüntü aktarımı ince bir fiber optik kablo üzerinden sağlandığı için klasik elektronik harp sistemleriyle bağlantılarının kesilmesi oldukça güç.

Rusya- Ukrayna savaşında cephe hattından yayılan görüntülerde, yaşlı bir kadının yol kenarına inmiş fiber optik FPV drona müdahale ettiği anlar dikkat çekti. Paylaşımlarda kadının Ukraynalı, dronun ise Rus güçlerine ait olduğu belirtilirken, görüntünün nerede çekildiği ve kadının kimliği henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

YAŞLI KADIN DRONUN YANINA GİTTİ

Görüntülerde yaşlı kadının yol kenarında duran drona doğru yürüdüğü, ardından üzerine eğilerek arka bölümündeki ekipmana müdahale ettiği görülüyor. Paylaşımlara göre kadın, dronun fiber optik makarasını çıkararak operatörle bağlantısını kesti ve aracı etkisiz hale getirdi.

BU DRONLAR ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİNDEN ETKİLENMİYOR

Fiber optik FPV dronlarda kontrol ve görüntü aktarımı radyo frekansları yerine uçuş sırasında açılan ince bir fiber optik kablo üzerinden sağlanıyor. Bu nedenle klasik elektronik harp sistemleriyle bağlantılarının kesilmesi oldukça güç.

Rus güçlerinin bu tür dronları yol kenarlarına veya araziye indirerek hedef beklemek amacıyla kullandığı biliniyor. Ancak patlayıcı taşıyabilen askeri bir drona doğrudan yaklaşmak ciddi risk taşıyor. Yaşlı kadının dronun yanına giderek bağlantısına müdahale ettiği anlar ise savaş bölgesinden gelen dikkat çekici görüntüler arasına girdi.

Kaynak: Haberler.com
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