A.B.İ. 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
"Ekranların yeni fenomeni olmaya aday A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), heyecan dolu serüvenine ATV ekranlarında merhaba dedi. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nu aynı projede buluşturan yapım, iddialı senaryosuyla daha ilk bölümden sosyal medya trendlerine girmeyi başardı. Hancıoğlu ailesinin gizemli dünyasına adım atan izleyiciler, büyük bir merakla şimdiden A.B.İ. 16. bölüm fragmanı için geri sayıma geçti. Peki, yeni bölüme dair ilk ipuçları geldi mi?"
"ATV’nin bu sezona damga vuran dev bütçeli projesi A.B.İ., izleyiciyi ekran başına kilitleyen sahneleriyle yayın hayatına devam ediyor. Usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun 'Doğan', genç yıldız Afra Saraçoğlu’nun ise 'Çağla' rolüyle sergilediği performans, izleyiciden tam not aldı. İlk bölümün hemen ardından dizinin tutkunları, 'A.B.İ. gelecek hafta neler olacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Merakla beklenen A.B.İ. 16. bölüm fragmanı izle videoları ve son gelişmelere dair tüm detaylar netleşiyor."
A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.
A.B.İ DİZİSİ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?,
A.B.İ dizisi 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
A.B.İ DİZİSİ KONUSU NE?
A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.
A.B.İ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Doğan, Şimşek'in verdiği 24 saatlik ölüm tehdidiyle ailesini korumak için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişir. Kimin hedefte olduğu belirsizken, aile üyeleri birer birer tehlikenin içine çekilir. Bu sırada Melek, aşkı uğruna çıktığı yolda büyük bir tuzağın ortasında kaldığını fark eder ve hayatta kalmak için zor bir eşikte durur. Öte yandan Doğan'ın babasıyla kurduğu yeni bağ, Çağla'yla ilişkisini geri dönülmez bir kopuşa sürükler. Aşk, öfke ve hayal kırıklığı iç içe geçerken, iki taraf da kendi yalnızlığıyla yüzleşir. Aile içindeki sırlar açığa çıkıp dengeler altüst olurken geri sayım başlar; 24 saatin sonunda Hancıoğlu ailesinden birinin ölmesi tehdidi, herkesi geri dönülmez bir felaketin içine sürükleyecektir.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aile içindeki sırlar bir bir ortaya dökülürken, Hancıoğlu hanesinde dengeler geri dönülmez biçimde sarsılır. Tahir'in geçmişte işlediği karanlık suçlar, yalnızca düşmanlarını değil kendi ailesini de hedef haline getirirken, yıllardır saklanan bir gerçek herkesi derinden sarsar: Sinan ve Mahinur'un, varlığı gizlenen çocuğu. Bu büyük yüzleşme, aileyi parçalanmanın eşiğine getirir. Sinan geçmişinin hesabını sormak için her şeyi geride bırakırken, Mahinur'la yeniden kurmaya çalıştığı bağ, yeni bir umutla birlikte büyük bir çatışmayı da beraberinde getirir. Öte yandan Doğan, hem ailesini korumak hem de Şimşek'in kurduğu ölümcül oyunu bozmak için tehlikeli bir planın içine girer. Ancak en büyük tehdit dışarıdan değil, içeriden gelir. İhanetin izini süren Doğan, kendi çevresinde bir hain olduğunu keşfederken; kurduğu tuzak, dengeleri tamamen değiştirecek bir çatışmanın fitilini ateşler. Aşk, ihanet ve intikamın iç içe geçtiği bu bölümde, herkes kendi gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Geçmişin gölgesi büyürken, aile bağları sınanır ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Yorumlar (3)
Doğan karakteri gerçekten çok iyi oynanıyor Kenan hocam harika Benim zamanımda böyle yapımlar yoktu merak ediyorum nasıl sonlanacak bu hikaye Çağla ile arasının açılması çok üzücü gözüküyor ama hayat işte böyle oluyor bazen insanlar birbirinden uzaklaşıyor
Fragman çıkmamış hala bekleyip duruyoruz ya yoruldum böyle beklentilerden
Ya bıktık artık bu dizilerden hep aynı şey ölüm tehdidi aile sırları falan sıkıcı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.