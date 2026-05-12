A.B.İ. 15. bölüm tek parça HD CANLI izleme linki var mı ATV?
ATV ekranlarının büyük merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı yapım, yayınlanan tanıtımlarıyla şimdiden sosyal medyada gündem oldu.
A.B.İ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Doğan, Şimşek'in verdiği 24 saatlik ölüm tehdidiyle ailesini korumak için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişir. Kimin hedefte olduğu belirsizken, aile üyeleri birer birer tehlikenin içine çekilir. Bu sırada Melek, aşkı uğruna çıktığı yolda büyük bir tuzağın ortasında kaldığını fark eder ve hayatta kalmak için zor bir eşikte durur. Öte yandan Doğan'ın babasıyla kurduğu yeni bağ, Çağla'yla ilişkisini geri dönülmez bir kopuşa sürükler. Aşk, öfke ve hayal kırıklığı iç içe geçerken, iki taraf da kendi yalnızlığıyla yüzleşir. Aile içindeki sırlar açığa çıkıp dengeler altüst olurken geri sayım başlar; 24 saatin sonunda Hancıoğlu ailesinden birinin ölmesi tehdidi, herkesi geri dönülmez bir felaketin içine sürükleyecektir.
A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.
A.B.İ DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?
A.B.İ dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aile içindeki sırlar bir bir ortaya dökülürken, Hancıoğlu hanesinde dengeler geri dönülmez biçimde sarsılır. Tahir'in geçmişte işlediği karanlık suçlar, yalnızca düşmanlarını değil kendi ailesini de hedef haline getirirken, yıllardır saklanan bir gerçek herkesi derinden sarsar: Sinan ve Mahinur'un, varlığı gizlenen çocuğu. Bu büyük yüzleşme, aileyi parçalanmanın eşiğine getirir. Sinan geçmişinin hesabını sormak için her şeyi geride bırakırken, Mahinur'la yeniden kurmaya çalıştığı bağ, yeni bir umutla birlikte büyük bir çatışmayı da beraberinde getirir. Öte yandan Doğan, hem ailesini korumak hem de Şimşek'in kurduğu ölümcül oyunu bozmak için tehlikeli bir planın içine girer. Ancak en büyük tehdit dışarıdan değil, içeriden gelir. İhanetin izini süren Doğan, kendi çevresinde bir hain olduğunu keşfederken; kurduğu tuzak, dengeleri tamamen değiştirecek bir çatışmanın fitilini ateşler. Aşk, ihanet ve intikamın iç içe geçtiği bu bölümde, herkes kendi gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Geçmişin gölgesi büyürken, aile bağları sınanır ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
A.B.İ DİZİSİ KONUSU NE?
A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.
Yorumlar (3)
Erkekler hep intrigacı, Çağla hanım saf kalmış ne yazık ki ????
Bu tür suçluları gerçekten ağırdan cezalandırması lazım ya, yani yok mu artık adalet? Şimşek'i bulup kesin bir şekilde hesabı sorması gerek Doğan'ın, böyle sallantıda bırakması hiç mantıklı değil bence. Umarım gelecek bölümlerde asıl dişi çekilir de, böyle muğlak kalmaz.
Eskiden böyle diziler vardı ama şimdi hep sürükleyip gidiyor öyle mi? Kenan İmirzalıoğlu iyi oynuyor ama hikaye biraz karışık geldi bana. O zamanlar daha sade ve net anlaşılır yapımlar çekilirdi. Şu gizli çocuk işi, ihanet filan hepsi birden mi gelmesi gerek idi?
