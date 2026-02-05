Abdullah Öcalan'ın cezaevindeki durumu ve olası tahliyesi, Türkiye'de hem hukuk çevrelerinin hem de kamuoyunun yakından takip ettiği hassas bir konu olarak öne çıkıyor. MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Abdullah Öcalan için gündeme gelen "umut hakkı" tartışmalarına açıklık getirdi. Peki, Abdullah Öcalan tahliye olacak mı? Abdullah Öcalan'a umut hakkı uygulanabilir mi? Feti Yıldız açıkladı! Detaylar...

ABDULLAH ÖCALAN TAHLİYE OLACAK MI?

Feti Yıldız, 5275 sayılı İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemelere dikkati çekerek şu bilgileri paylaştı:

"Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar, cezalarının 30 yılını infaz ettiklerinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet alanlar ise 36 yılını tamamladıklarında, koşullu salıverilmeden yararlanma hakkı kazanabiliyor."

Yıldız, bu sürelerin dolmasının doğrudan bir tahliye anlamına gelmediğinin özellikle altını çizdi.

ABDULLAH ÖCALAN'A UMUT HAKKI UYGULANABİLİR Mİ?

TAHLİYE UMUDU OLMAYAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZALARI

Yıldız, bazı suçlar bakımından koşullu salıverilme hükümlerinin hiç uygulanmadığını hatırlattı. Türk Ceza Kanunu'nun hatırlatan Yıldız, "Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine ve milli savunmaya karşı suçlar"ve bu fiillerin örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında, koşullu salıverilmenin mümkün olmadığını belirtti. Bu kapsamda hüküm giyenlerin cezalarının ölünceye kadar devam ettiğini ifade etti.

TMK'DE DE AYNI DÜZENLEME VAR

Yıldız, benzer bir düzenlemenin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 17. maddesinde de yer aldığını hatırlattı. Bu maddeye göre, terör suçları kapsamında ölüm cezası müebbet veya ağırlaştırılmış müebbette çevrilenler ile doğrudan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilenlerin, koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamayacağını vurguladı.

AİHM'İN UMUT HAKKI TANIMI

Açıklamasının son bölümünde "umut hakkı" kavramına değinen Yıldız, ömür boyu hapis cezalarında hükümlünün yeniden özgürlüğüne kavuşma ihtimalinin bulunması gerektiği yönündeki görüşlerin bu kavramla ifade edildiğini belirtti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), belirli bir tahliye umudu olmaksızın yaşam boyu hapis cezası çekilmesini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi kapsamında ihlal olarak değerlendirdiğine dikkati çeken Feti Yıldız, bu kararların hukuki ve siyasi tartışmalarda doğru bağlamıyla ele alınması gerektiğini vurguladı.

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, özellikle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir kişinin, hayatının sonuna kadar koşulsuz biçimde cezaevinde kalmaması, belli bir sürenin ardından özgürlüğüne kavuşma ihtimalinin hukuken tamamen ortadan kaldırılmaması anlamına gelir.

Feti Yıldız, umut hakkının temel amacını şöyle özetliyor:

"Ömür boyu sürecek hapis cezalarında hükümlünün yeniden özgürlüğüne kavuşma ihtimali olması gerektiği görüşü 'umut hakkı' olarak adlandırılmıştır."

AİHM kararlarına göre, belirli bir tahliye umudu olmaksızın yaşam boyu hapis cezası çekilmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi kapsamında ihlal sayılabiliyor. Yıldız, bu kararların hukuki ve siyasi tartışmalarda doğru bağlamıyla ele alınmasının önemine dikkat çekiyor.

İNFAZ KANUNU VE UMUT HAKKI

Feti Yıldız, 5275 sayılı İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemelere işaret ederek, ağırlaştırılmış müebbet alan hükümlülerin cezalarının belirli bir süresini tamamladıktan sonra koşullu salıverilme hakkına sahip olabileceğini belirtti. Ancak devletin güvenliğine, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı işlenen suçlarda bu hak uygulanmıyor.