Abdullah Öcalan tahliye mi oldu? SON DAKİKA! Abdullah Öcalan serbest bırakıldı mı?

Abdullah Öcalan'ın tahliye edildiği ve serbest bırakıldığı yönündeki iddialar, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Öcalan'ın İmralı Adası'nda kendisi için hazırlanan yeni bir yere geçtiğini açıklayan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar'ın sözlerinin ardından konuşan Özdağ, Öcalan'ın mahkumiyetinin sona erdiğini öne sürdü. Abdullah Öcalan tahliye mi oldu? Abdullah Öcalan serbest bırakıldı mı? Detaylar...

ABDULLAH ÖCALAN TAHLİYE Mİ OLDU?

Abdullah Öcalan'ın tahliye edildiğine veya serbest bırakıldığına ilişkin bu haberde aktarılan bilgiler arasında resmî bir açıklama bulunmuyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öcalan'ın bir komisyon üyesi olarak mahkum olmadığını ve artık hapishanede bulunmadığını iddia etti.

Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Abdullah Öcalan bundan kısa bir süre önce komisyon üyeliğine atandı ve komisyon üyeliğine atandığı an mahkumiyeti sona erdi. Çünkü bir mahkum, yasalara göre komisyon üyesi olamaz. Devletin herhangi bir komisyonunda çalışamaz. Abdullah Öcalan şimdi bir komisyon üyesi olarak mahkum değil.

Mahkum olmadığı için de artık hapishanede değil, kendisi için yaptırılan villada kalacak. Bu villa, onun için aynı zamanda bir çalışma ortamı olarak tasarlanmış. Bu villada kendisi, yardımcıları, muhtemelen ileride evleneceği, evlenmesi düşünülen kişi özel kalemi olarak da çalışacak. Görüşmelerini burada sürdürecek. Siyasi faaliyetlerini burada sürdürecek."

ABDULLAH ÖCALAN SERBEST BIRAKILDI MI?

Ümit Özdağ, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakıldığını ileri sürerek açıklamasında, "Evet, Öcalan şu anda serbest kaldı. Bunu topluma nasıl anlatacaklarını, zaman içerisinde nasıl sindireceklerini düşünüyorlar" dedi.

Özdağ ayrıca Öcalan'ın taleplerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda ilerleyen dönemde açıklama yapacağını belirten Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii bu arada Abdullah Öcalan'dan öyle talepler geliyor ki ben bile duyduğum zaman, 'Hadi canım, olmaz o kadar!' diyorum. Birazcık daha olgunlaşsın, Abdullah Öcalan'ın bu taleplerini de Türk kamuoyuyla paylaşacağım."

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ABDULLAH ÖCALAN'IN TAHLİYE EDİLDİĞİ İDDİASI NEREDEN ÇIKTI?

Abdullah Öcalan'ın tahliye edildiği iddiası, Ümit Özdağ'ın Mithat Sancar'ın açıklamasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sancar'ın açıklaması Öcalan'ın İmralı'da kendisi için hazırlanan yeni bir yere geçtiği yönündeyken, Özdağ bu gelişmeyi mahkumiyetin sona erdiği ve serbest bırakıldığı iddiasıyla ilişkilendirdi.

ÖNEMLİ NOT!

Paylaşılan metinde tahliye ya da hukuki statü değişikliğine ilişkin resmî bir açıklama yer almamaktadır.