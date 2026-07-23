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ABD Çin voleybol maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? Türkiye'nin VNL yarı final rakibi kim oldu?

ABD Çin voleybol maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? Türkiye'nin VNL yarı final rakibi kim oldu?
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2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nde yarı final eşleşmesini belirleyecek kritik mücadelede ABD ile Çin karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın sonucu, yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibini de belirleyecek. Peki, ABD Çin voleybol maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? Türkiye'nin VNL yarı final rakibi kim oldu? İşte ABD - Çin maçında son durum ve skor...

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nde yarı final heyecanı giderek artarken, çeyrek final etabının en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde ABD ile Çin karşı karşıya geliyor. Organizasyonun şampiyonluk adayları arasında gösterilen iki güçlü ekip, yarı finale yükselerek yoluna devam edebilmek için mücadele ediyor. Peki, ABD Çin voleybol maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? Türkiye'nin VNL yarı final rakibi kim oldu? Detaylar...

ABD ÇİN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

ABD ile Çin arasında oynanan 2026 FIVB Milletler Ligi kadınlar çeyrek final karşılaşması devam ediyor.

ABD ÇİN VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

ABD - Çin çeyrek final mücadelesi henüz sona ermedi.

Karşılaşmada şu ana kadar oluşan skorlar şu şekilde:

ABD 23 - 25 ÇİN (İKİNCİ SET SONUCU)

ABD 25 - 15 ÇİN (İLK SET SONUCU)

ABD 15 - 17 ÇİN ÜÇÜNCÜ SET OYNANIYOR

Bu nedenle ABD Çin voleybol maçı kaç kaç bitti? sorusunun kesin yanıtı henüz bulunmuyor. Mücadelenin tamamlanmasının ardından set sonuçları ve maç skoru netleşecek.

TÜRKİYE'NİN VNL YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek 2026 FIVB Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Türkiye'nin yarı finalde karşılaşacağı takım ise ABD ile Çin arasında oynanan çeyrek final mücadelesinin tamamlanmasının ardından belli olacak.

Karşılaşma devam ettiği için Türkiye'nin VNL yarı final rakibi kim oldu? sorusunun yanıtı henüz netleşmedi. ABD - Çin eşleşmesinin kazananı, yarı finalde Filenin Sultanları'nın rakibi olacak.

VNL Finalleri'nde kritik önem taşıyan bu mücadelede ortaya çıkacak sonuç, hem yarı final eşleşmesini hem de şampiyonluk yolundaki tabloyu doğrudan şekillendirecek. Maçın tamamlanmasının ardından Türkiye'nin yarı finalde karşılaşacağı rakip resmiyet kazanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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