ABD Almanya maçı hangi kanalda, ABD Almanya CANLI izleme linki var mı?

Dünya Kupası öncesinde güçlerini test edecek olan ABD ve Almanya, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise "ABD Almanya maçı hangi kanalda?", "ABD Almanya canlı izleme linki var mı?" sorularına yanıt arıyor. Chicago'da oynanacak mücadeleye dair yayın bilgileri ve canlı izleme detayları haberimizde yer alıyor.

ABD - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE! ATV ŞİFRESİZ YAYIN EKRANI VE MAÇ SAATİ

2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecinde futbolseverleri heyecanlandıran karşılaşmalardan biri ABD ile Almanya arasında oynanacak. Dünyanın önde gelen futbol ülkelerinin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme bilgileri araştırılıyor. ABD - Almanya hazırlık maçı, Türkiye'de ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

ABD - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD ile Almanya arasındaki hazırlık karşılaşması 6 Haziran tarihinde oynanacak. Chicago'daki Soldier Field Stadyumu'nda gerçekleştirilecek mücadele, Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

ABD - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği ABD - Almanya maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, ATV'nin televizyon yayını ve dijital platformları üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.

MAÇ CHICAGO'DA OYNANACAK

Karşılaşmaya ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago kenti ev sahipliği yapacak. Amerikan futbolunun da önemli merkezlerinden biri olan Soldier Field Stadyumu, iki güçlü milli takımın mücadelesine sahne olacak.

ABD MORALLİ GELİYOR

ABD Milli Takımı, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Senegal'i 3-2 mağlup ederek moral depoladı. Ev sahibi ekipte Dest, Christian Pulisic ve Folarin Balogun fileleri havalandırırken, Senegal'in iki golü yıldız futbolcu Sadio Mane'den geldi.

ALMANYA FARKLI KAZANDI

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya ise son hazırlık karşılaşmasında Finlandiya'yı 4-0 mağlup ederek dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Alman ekibi, ABD karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ GÜÇ GÖSTERİSİ

Her iki takım için de büyük önem taşıyan mücadele, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde son durumlarını görme açısından önemli bir sınav olacak. Teknik ekiplerin ideal kadrolarını test edeceği karşılaşma, futbolseverlere yüksek tempolu bir mücadele vaat ediyor.

ATV GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

ATV yayınlarını uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için güncel Türksat 4A frekans bilgileri şu şekilde:

Frekans: 12053

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

ABD - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

Dünya Kupası öncesinde iki güçlü ekibin kozlarını paylaşacağı ABD - Almanya karşılaşması, 6 Haziran akşamı saat 21.30'da ATV ekranlarında canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.