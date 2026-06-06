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Karabük'te bir kişi evinin balkonunda asılı halde bulundu

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Karabük'te 25 yaşındaki E.Y., evinin balkonunda asılı halde ölü bulundu. Olayda veda notu ve helalleşme mesajları tespit edildi, soruşturma sürüyor.

Karabük'te bir genç, evinin balkonunda asılı halde ölü bulundu.

Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan E.Y'den (25) haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, E.Y'nin yaşadığı apartmanın 3. kat balkonundan sarkıtılan çarşafa asılı halde olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmalar sırasında, şahsın odasında bulunan cep telefonunda yakınlarıyla helalleştiği ve veda mesajları içeren bir not tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından E.Y'nin cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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