A Milli Takım 2026 Dünya Kupası kadrosunda kimler eksik, kadro dışı? Türkiye Dünya Kupası TAM KADRO İSİM LİSTESİ

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası kadrosu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmen açıklandı. ABD’de düzenlenecek turnuva öncesinde belirlenen 26 kişilik nihai liste, teknik heyetin uzun süredir yürüttüğü analizler ve hazırlık sürecinin ardından netlik kazandı. Kadro; 3 kaleci, 8 defans, 5 orta saha ve 10 forvet oyuncusundan oluşuyor. Peki, A Milli Takım 2026 Dünya Kupası kadrosunda kimler eksik, kadro dışı? Detaylar...

A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU

Bu yapı, hem turnuva formatına uygun derinlik sağlamak hem de olası sakatlık ve cezalı durumlara karşı alternatif üretmek amacıyla şekillendirildi.

KALECİLER

A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosunda kaleci rotasyonu üç isimden oluşuyor:

Altay Bayındır - Manchester United

Mert Günok - Fenerbahçe

Uğurcan Çakır - Galatasaray

Kaleci hattında Avrupa deneyimi ile Süper Lig tecrübesinin birlikte değerlendirilmesi dikkat çekiyor. Özellikle üç kalecinin de farklı oyun karakterlerine sahip olması, teknik ekibe turnuva içinde esneklik sunuyor.

DEFANS

Savunma hattı, 2026 Dünya Kupası kadrosunun en geniş bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor:

Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray

Çağlar Söyüncü - Fenerbahçe

Eren Elmalı - Galatasaray

Ferdi Kadıoğlu - Brighton

Merih Demiral - Al Ahli

Mert Müldür - Fenerbahçe

Ozan Kabak - Hoffenheim

Samet Akaydin - Çaykur Rizespor

Zeki Çelik - Roma

Defans hattında hem Avrupa’nın üst düzey liglerinde forma giyen oyuncular hem de Süper Lig’in tecrübeli isimleri bulunuyor. Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik gibi çok yönlü oyuncular, sistem değişikliklerinde kritik rol oynayacak.

ORTA SAHA

Turnuvanın oyun aklını oluşturacak orta saha rotasyonu şu isimlerden oluşuyor:

Hakan Çalhanoğlu - İnter

İsmail Yüksek - Fenerbahçe

Kaan Ayhan - Galatasaray

Orkun Kökçü - Beşiktaş

Salih Özcan - Dortmund

Orta sahada liderlik rolü Hakan Çalhanoğlu’na verilirken, genç ve dinamik yapısıyla Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek gibi oyuncuların tempoyu yükseltmesi bekleniyor. Bu bölge, A Milli Takım’ın oyun kurulumunda en kritik alanlardan biri olarak görülüyor.

FORVET

Hücum hattı, 2026 Dünya Kupası için oldukça geniş ve rekabetçi bir yapıdan oluşuyor:

Arda Güler - Real Madrid

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray

Can Uzun - Frankfurt

Deniz Gül - Porto

Kenan Yıldız - Juventus

Kerem Aktürkoğlu - Fenerbahçe

Oğuz Aydın - Fenerbahçe

Yunus Akgün - Galatasaray

İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe

Bu bölümde özellikle Avrupa’nın elit kulüplerinde forma giyen genç oyuncuların varlığı dikkat çekiyor. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun gibi isimler, turnuvada Türkiye’nin hücum gücünü belirleyecek temel faktörler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER EKSİK KADRO DIŞI?

Türkiye 2026 Dünya Kupası kadrosunda kimler eksik kadro dışı? sorusu, nihai listenin açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. TFF tarafından açıklanan 36 kişilik aday kadrodan 9 futbolcu, teknik heyetin son değerlendirmesi sonucunda nihai 26 kişilik listeye dahil edilmedi.

KADROYA ALINMAYAN OYUNCULAR

Muhammed Şengezer

Ersin Destanoğlu

Ahmetcan Kaplan

Mustafa Eskihellaç

Yusuf Akçiçek

Atakan Karazor

Demir Ege Tıknaz

Aral Şimşir

Yusuf Sarı

Bu oyuncular, geniş aday kadroda yer almalarına rağmen turnuva için belirlenen son listede kadro dışı bırakıldı. Teknik ekibin tercihinde form durumu, taktik uyum, mevkisel denge ve turnuva planlaması belirleyici oldu.

TFF’DEN AÇIKLAMA VE YEDEK KAFİLE DETAYI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, üç futbolcu özel bir statüyle kafilede yer almaya devam edecek. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Muhammed Şengezer

Aral Şimşir

Demir Ege Tıknaz

Bu oyuncular, Dünya Kupası talimatları kapsamında “hazır bekleyen oyuncular” statüsünde ABD kafilesine dahil edilecek. Turnuva kurallarına göre, özellikle sakatlık durumlarında (kaleciler için turnuva boyunca) kadro değişikliklerine izin verilebilecek. Bu nedenle söz konusu oyuncular, olası bir değişiklik ihtimaline karşı hazır tutulacak.