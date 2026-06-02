A Milli Takım 2026 Dünya Kupası kadrosunda kimler eksik, kadro dışı? Türkiye Dünya Kupası TAM KADRO İSİM LİSTESİ
A Milli Takım 2026 Dünya Kupası kadrosu, teknik heyetin değerlendirmeleri sonucunda 26 oyuncudan oluşacak şekilde açıklandı. ABD’de düzenlenecek turnuva için belirlenen listede 3 kaleci, 8 defans, 5 orta saha ve 10 forvet yer alırken, kadroda genç yetenekler ile tecrübeli isimler dengeli bir yapı oluşturdu. Peki, A Milli Takım 2026 Dünya Kupası kadrosunda kimler eksik, kadro dışı? Türkiye Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde.
A Milli Takım 2026 Dünya Kupası kadrosu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmen açıklandı. ABD’de düzenlenecek turnuva öncesinde belirlenen 26 kişilik nihai liste, teknik heyetin uzun süredir yürüttüğü analizler ve hazırlık sürecinin ardından netlik kazandı. Kadro; 3 kaleci, 8 defans, 5 orta saha ve 10 forvet oyuncusundan oluşuyor. Peki, A Milli Takım 2026 Dünya Kupası kadrosunda kimler eksik, kadro dışı? Detaylar...
A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU
Bu yapı, hem turnuva formatına uygun derinlik sağlamak hem de olası sakatlık ve cezalı durumlara karşı alternatif üretmek amacıyla şekillendirildi.
KALECİLER
A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosunda kaleci rotasyonu üç isimden oluşuyor:
Altay Bayındır - Manchester United
Mert Günok - Fenerbahçe
Uğurcan Çakır - Galatasaray
Kaleci hattında Avrupa deneyimi ile Süper Lig tecrübesinin birlikte değerlendirilmesi dikkat çekiyor. Özellikle üç kalecinin de farklı oyun karakterlerine sahip olması, teknik ekibe turnuva içinde esneklik sunuyor.
DEFANS
Savunma hattı, 2026 Dünya Kupası kadrosunun en geniş bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor:
Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray
Çağlar Söyüncü - Fenerbahçe
Eren Elmalı - Galatasaray
Ferdi Kadıoğlu - Brighton
Merih Demiral - Al Ahli
Mert Müldür - Fenerbahçe
Ozan Kabak - Hoffenheim
Samet Akaydin - Çaykur Rizespor
Zeki Çelik - Roma
Defans hattında hem Avrupa’nın üst düzey liglerinde forma giyen oyuncular hem de Süper Lig’in tecrübeli isimleri bulunuyor. Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik gibi çok yönlü oyuncular, sistem değişikliklerinde kritik rol oynayacak.
ORTA SAHA
Turnuvanın oyun aklını oluşturacak orta saha rotasyonu şu isimlerden oluşuyor:
Hakan Çalhanoğlu - İnter
İsmail Yüksek - Fenerbahçe
Kaan Ayhan - Galatasaray
Orkun Kökçü - Beşiktaş
Salih Özcan - Dortmund
Orta sahada liderlik rolü Hakan Çalhanoğlu’na verilirken, genç ve dinamik yapısıyla Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek gibi oyuncuların tempoyu yükseltmesi bekleniyor. Bu bölge, A Milli Takım’ın oyun kurulumunda en kritik alanlardan biri olarak görülüyor.
FORVET
Hücum hattı, 2026 Dünya Kupası için oldukça geniş ve rekabetçi bir yapıdan oluşuyor:
Arda Güler - Real Madrid
Barış Alper Yılmaz - Galatasaray
Can Uzun - Frankfurt
Deniz Gül - Porto
Kenan Yıldız - Juventus
Kerem Aktürkoğlu - Fenerbahçe
Oğuz Aydın - Fenerbahçe
Yunus Akgün - Galatasaray
İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe
Bu bölümde özellikle Avrupa’nın elit kulüplerinde forma giyen genç oyuncuların varlığı dikkat çekiyor. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun gibi isimler, turnuvada Türkiye’nin hücum gücünü belirleyecek temel faktörler arasında yer alıyor.
TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER EKSİK KADRO DIŞI?
Türkiye 2026 Dünya Kupası kadrosunda kimler eksik kadro dışı? sorusu, nihai listenin açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. TFF tarafından açıklanan 36 kişilik aday kadrodan 9 futbolcu, teknik heyetin son değerlendirmesi sonucunda nihai 26 kişilik listeye dahil edilmedi.
KADROYA ALINMAYAN OYUNCULAR
Muhammed Şengezer
Ersin Destanoğlu
Ahmetcan Kaplan
Mustafa Eskihellaç
Yusuf Akçiçek
Atakan Karazor
Demir Ege Tıknaz
Aral Şimşir
Yusuf Sarı
Bu oyuncular, geniş aday kadroda yer almalarına rağmen turnuva için belirlenen son listede kadro dışı bırakıldı. Teknik ekibin tercihinde form durumu, taktik uyum, mevkisel denge ve turnuva planlaması belirleyici oldu.
TFF’DEN AÇIKLAMA VE YEDEK KAFİLE DETAYI
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, üç futbolcu özel bir statüyle kafilede yer almaya devam edecek. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Muhammed Şengezer
Aral Şimşir
Demir Ege Tıknaz
Bu oyuncular, Dünya Kupası talimatları kapsamında “hazır bekleyen oyuncular” statüsünde ABD kafilesine dahil edilecek. Turnuva kurallarına göre, özellikle sakatlık durumlarında (kaleciler için turnuva boyunca) kadro değişikliklerine izin verilebilecek. Bu nedenle söz konusu oyuncular, olası bir değişiklik ihtimaline karşı hazır tutulacak.