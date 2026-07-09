9-10 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Akyurt

9 Temmuz 2026 tarihinde Ahmetadil Caddesi ve Sokak'ta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, aynı bölgede ise 14.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Temmuz 2026 tarihinde Haydar Caddesi ve Sokak'ta 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, Eskiköy, Elecik ve Kozayağı bölgelerinde ise 14.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ayaş

9 Temmuz 2026 tarihinde Bayram Mahallesi, Ayaş Ankara bölgesinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında, Altay ve Hun mahallelerinde ise 14.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Temmuz 2026 tarihinde Feruz Mahallesi'nde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında ve 14.30 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Temmuz 2026 tarihinde Kadıobası Mahallesi ile Ilıca Mahallesi A Kümesi bölgesinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün Feruz Mahallesi'nde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında ve 14.30 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beypazarı

9 Temmuz 2026 tarihinde Köst, Karaköy, Hamzalar, Karapınar, Karaköy Mücavir, Yukarıgüney, Yıldız Küme, Dudaş, Aşağıgüney, Nuhhoca ve Dağşeyhler ile Aşağı bölgesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya

11 Temmuz 2026 tarihinde 3250, 3264, 3265, 3267, 3268, 3270, 3272, 3273, 3275, 3276 ve 3284 numaralı sokaklarda 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gölbaşı

9 Temmuz 2026 tarihinde Ahiboz ve Abazlı mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Çimşit Mahallesi'nde ise 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Temmuz 2026 tarihinde Abazlı Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haymana

9 Temmuz 2026 tarihinde Alahacılı, Hıdırlar, İnler ve Ilıca mahallelerinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Temmuz 2026 tarihinde Hıdırlar ve İnler mahallelerinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kızılcahamam

9 Temmuz 2026 tarihinde Gelevür, Gümele, Sazak, Eskice Sazak, İnceğiz, Bedirler, Uğurlu ve Kızılcaköy mahallelerinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Şehit Osman Aydoğan, Fatih Sultan Mehmet, Zemler, Şehit Seçkin Altun, Gülşenler, Şehit Kemal Demirci, Şehit Yusuf Kalender, Rıza Doğan, Kardelen, Şehit Hakkı Sözer, Oruç Gazi, Eyüp Sanay, Yıldırım Beyazıt, Şehit Cengiz Evmez, Yunus Emre, Kanuni Sultan Süleyman ve Gazze caddeleri ile sokaklarında 14.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Temmuz 2026 tarihinde Semer Mahallesi'nde 10.00 ile 12.30 saatleri arasında, Davutlar ve Karacaören mahallelerinde ise 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Temmuz 2026 tarihinde Sarıçam, Saray, Çukurören, Yukarı Çukurören ve Oğlakcı mahallelerinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün Örencik Mahallesi'nde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında, Aşağıada Mahallesi'nde ise 12.00 ile 13.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Pursaklar

11 Temmuz 2026 tarihinde Akçalı, 2. Aşağıemirler, Binali Yıldırım, Kutuören, Karşıyaka, İkipınar ve Kızılca mahallelerinde 09.30 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.