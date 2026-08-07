7 Ağustos Cuma 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!

7 Ağustos Cuma 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 7 Ağustos 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 7 Ağustos 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere YÖNETMELİKLER –– Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Ulusal Kontrol Laboratuvarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2025/265, K: 2026/84 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2025/260, K: 2026/85 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2025/267, K: 2026/86 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2026/24, K: 2026/106 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2026/10, K: 2026/111 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 5/3/2026 Tarihli ve 2020/37416 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 18/2/2026 Tarihli ve 2022/69350 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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