65 yaş ve üzerindeki emeklilere daha yüksek zam mı yapılacak? 65 yaş üstüne refah payı mı verilecek mi?

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65 yaş üstü emeklilere daha yüksek zam yapılıp yapılmayacağı ve refah payı verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2027 bütçesinde emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik mali imkânların oluşturulduğunu açıklamasının ardından, emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme çalışmaları gündeme geldi. Peki, 65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam mı yapılacak, refah payı hangi emeklileri kapsayacak? İşte düzenlemeye ilişkin ayrıntılar…

65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE DAHA YÜKSEK ZAM MI YAPILACAK?

Emekli maaşlarında yapılması planlanan iyileştirmeye ilişkin çalışmalarda, yaş gruplarına göre farklı oranlarda refah payı verilmesi seçeneği öne çıkıyor. Edinilen bilgilere göre çalışma hayatına yeniden katılması daha zor olan 65 yaş üstü emeklilere daha yüksek oranda refah payı yansıtılması bekleniyor.

Öte yandan daha yüksek refah payı uygulanacak yaş grubunun 60 yaş ve üzeri olarak belirlenmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Bu kapsamda yaş kriterinin hangi sınır üzerinden uygulanacağına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Ancak 65 yaş üstü emeklilere daha yüksek zam yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar henüz bulunmuyor. Uygulamanın kapsamı ve yaş sınırı, düzenlemenin son şeklini almasıyla netleşecek.

65 YAŞ ÜSTÜNE REFAH PAYI MI VERİLECEK?

Emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin ikinci aşamasında refah payı uygulamasının gündeme gelmesi bekleniyor. Planlanan modelde, en düşük emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin ardından emeklilere farklı oranlarda refah payı verilmesi üzerinde duruluyor.

Aktarılan bilgilere göre yalnızca belirli bir yaş grubuna değil, yaş grubu ne olursa olsun tüm emeklilere belirli oranda refah payı yansıtılması planlanıyor. Bununla birlikte 65 yaş üstü emeklilere daha yüksek oranda artış yapılması seçeneği de değerlendiriliyor.

Refah payının oranı, hangi emekli gruplarını kapsayacağı ve yaş kriterinin nasıl uygulanacağı henüz kesinleşmedi. Düzenlemenin ayrıntılarının Meclis gündemine gelmesiyle netleşmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTIRILACAK MI?

Emekli maaşlarına yönelik düzenlemede ilk aşamada en düşük emekli aylıklarının ele alınması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre ocak ayında emekli aylıklarına yansıtılacak enflasyon farkıyla birlikte en düşük emekli maaşlarının da önceki dönemlerde olduğu gibi artırılması gündemde.

En düşük emekli aylığı, mevcut uygulamada yasal düzenlemeyle belirlenerek Hazine tarafından tamamlanıyor. Son düzenlemede 5,1 milyon emekli için en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmıştı.

Yeni dönemde en düşük emekli aylığının hangi seviyeye yükseltileceği konusunda henüz kesinleşmiş bir tutar açıklanmadı. Ocak ayındaki enflasyon farkı ve yapılması planlanan ek iyileştirme kapsamında yeni tutarın belirlenmesi bekleniyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI EMEKLİ DÜZENLEMESİNDE KULLANILACAK MI?

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), kamuoyunda bilinen adıyla vatandaşlık maaşının da emeklilere yönelik düzenlemede değerlendirilmesi gündemde bulunuyor. Edinilen bilgilere göre emeklilere yönelik iyileştirmelerde birden fazla formülün birlikte uygulanması seçeneği üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda GETAD kapsamında elde edilen hane halkı gelir verilerinden yararlanılması ve destek tutarlarının belirlenmesinde gelir durumunun dikkate alınması öngörülüyor.

Vatandaşlık maaşı uygulamasının emeklilere yönelik düzenlemeyle nasıl birleştirileceği ve hangi kriterlerin esas alınacağı ise henüz kesinleşmedi.

EMEKLİYE EK ZAM DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik düzenlemenin Meclis gündemine gelmesiyle son şeklini alması bekleniyor. Planlamaya göre yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da emeklilerin daha iyi koşullara kavuşması için gerekli imkânların kullanılacağını belirtti. Yılmaz, 2027 bütçesinin emekliler önceliklendirilerek ve enflasyon kaynaklı artışın üzerinde bir imkân sağlanması esas alınarak hazırlandığını ifade etti.

Buna karşın emekli maaşlarına yapılacak ek artışın kesin oranı, refah payının tutarı ve yaş gruplarına göre uygulanacak farklılıklar henüz açıklanmadı. Düzenlemenin ayrıntılarının yasal süreç içerisinde netleşmesi bekleniyor.