3 aylar ne zaman başlıyor 2027 sorusu, kandil ve Ramazan hazırlığı yapan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre üç aylar, Recep ayının ilk günü olan 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Aynı gece Regaib Kandili idrak edilecek. 2027 yılının ilk oruç günü 8 Şubat 2027 Pazartesi olacak, Ramazan Bayramı ise 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak.

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar, hicri takvime göre 1448 yılının Recep ayının ilk günü olan 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. 2027 Ramazan ayına bağlanan üç aylar bu nedenle 2026 yılının aralık ayında başlıyor. Üç aylar, Ramazan ayının son günü olan 8 Mart 2027 Pazartesi günü sona erecek.

2026-2027 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre üç aylar ve mübarek gecelerin tarihleri şöyle:

Üç ayların başlangıcı (Recep ayı): 10 Aralık 2026 Perşembe

Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi

Şaban ayı başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma

Ramazan ayı başlangıcı (ilk oruç): 8 Şubat 2027 Pazartesi

Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma

Ramazan Bayramı arefesi: 8 Mart 2027 Pazartesi

Ramazan Bayramı: 9-11 Mart 2027

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Regaib Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece kutlanıyor. Bu yıl Recep ayının ilk günü ile Regaib Kandili aynı güne denk geliyor.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili, 4 Ocak 2027 Pazartesi günü idrak edilecek. Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesi kutlanıyor.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, 22 Ocak 2027 Cuma günü idrak edilecek. Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi kutlanıyor.

2027 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2027 yılında Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İlk sahur, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece yapılacak. Ramazan ayının en faziletli gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi ise 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2027 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı, 2027 yılında 9 Mart Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Bayram arefesi 8 Mart 2027 Pazartesi gününe denk geliyor.

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylar, hicri takvimin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. İslam dünyasında rahmet ve bereket ayları olarak kabul edilen üç aylarda, Müslümanlar ibadetlerini artırarak manevi bir hazırlık sürecine giriyor. Üç aylar boyunca Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi idrak ediliyor.