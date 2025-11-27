28 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 28 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!

Cuma namazı, Müslümanların bir araya gelip ortak bir ibadet atmosferi paylaştığı, manevi bağları kuvvetlendiren en değerli ibadetlerden biridir. Bu ibadetin önemli unsurlarından biri olan hutbeler ise hem ferdî anlamda yol gösterici olur hem de toplumsal bilinç ve duyarlılığı diri tutar. 28 Kasım'e özel hazırlanan bu haftaki hutbe, dini değerleri hatırlatırken aynı zamanda bireylerin hem manevi hem de sosyal sorumluluklarına dikkat çekiyor. Böylece müminler hem dini bilgilerini yeniliyor hem de toplum karşısındaki görev ve hassasiyetlerini güçlendiriyor.

HUTBE NEDİR?

Hutbe, İslam geleneğinde özellikle cuma ve bayram namazlarında imamın cemaate yönelik yaptığı dini konuşmayı ifade eder. Arapça "hitabe" kelimesinden türeyen hutbe, hem manevi hem de toplumsal anlamda önemli bir işlev üstlenir. Müslümanlara dini tavsiyelerde bulunmak, onları bilinçlendirmek ve toplumsal sorumluluklarını hatırlatmak hutbenin temel gayesidir.

HUTBENİN ÖZELLİKLERİ

CUMA HUTBESİ

• Her hafta cuma günü, öğle vaktinde kılınan cuma namazından önce okunur.

• Farz-ı kifaye niteliğindedir; yani belli bir topluluk tarafından yerine getirildiğinde diğer Müslümanlar bu yükümlülükten sorumlu tutulmaz.

• Sünnete uygun şekliyle Arapça okunur; ancak cemaatin anlamasını kolaylaştırmak amacıyla birçok ülkede hutbenin ana mesajı yerel dille de ifade edilir.

BAYRAM HUTBESİ

• Ramazan ve Kurban Bayramı'nda kılınan bayram namazlarının ardından okunur.

• Bayram hutbesi, namazın tamamlayıcı bir bölümü sayılır ancak cuma hutbesi gibi zorunlu dinlenmesi gereken bir hükme sahip değildir.

HUTBENİN BÖLÜMLERİ

BAŞLANGIÇ

• Hutbe çoğunlukla "Elhamdülillah" ifadesiyle başlar.

• Sonrasında Kelime-i Şehadet okunur:

"Eşhedü en lâ ilâhe illallah" ve "Eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh."

ANA KONU

• Bu bölümde Kur'an ayetleri, hadisler ve çeşitli dini öğütler dile getirilir.

• Güncel meselelerden hareketle topluma ahlaki, sosyal ve manevi bilinç kazandırmak hedeflenir.

DUA İLE BİTİŞ

• Hutbenin sonunda bütün müminleri kapsayan bir dua edilir ve hutbe bu şekilde tamamlanır.

HUTBENİN HÜKÜMLERİ

• Cuma namazının geçerli sayılması için hutbenin okunması zorunludur.

• Hutbe esnasında konuşmak, dikkat dağıtmak veya başka bir işle meşgul olmak uygun görülmez.

• Cemaatin hutbeyi huzur içinde, sükûnetle dinlemesi tavsiye edilir.

28 Kasım Cuma hutbesi: