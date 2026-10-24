23 Ekim MasterChef neden yok, bitti mi? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 23 Ekim Cuma akşamı yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle ekrana gelmesi izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmanın yayın akışındaki değişikliğin ardından "23 Ekim MasterChef neden yok?", "MasterChef bitti mi?" ve "MasterChef bu akşam var mı?" soruları gündeme geldi. Yarışmanın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

23 EKİM MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye'nin 23 Ekim Cuma akşamı yeni bölüm yerine tekrar bölümünün yayınlanması, yarışmanın yayın takviminde yaşanan değişikliği gündeme getirdi. Verilen bilgilere göre İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından yarışmanın çekimlerinin gerçekleştirildiği stüdyoyu su bastı.

Su baskınının ardından çekim alanı ve teknik ekipmanların olumsuz etkilendiği, bu nedenle çekimlere geçici olarak ara verilmek zorunda kalındığı belirtildi. Çekim takviminin aksamasıyla birlikte elde bulunan stok bölümlerin de tükenmesi sonucunda yeni bölümün cuma akşamına yetiştirilemediği aktarıldı.

Bu gelişmenin ardından kanal yönetiminin yayın akışında değişikliğe giderek tekrar bölümünü ekrana getirdiği belirtildi. Konuya ilişkin bazı kaynaklarda stüdyonun su basması ve çekimlerin durması bilgisi yer alırken, TV8'in resmi yayın akışında 23 Ekim için daha önce MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü gösterilmişti.

MASTERCHEF BİTTİ Mİ?

Yarışmanın tamamen sona erdiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Aksayan çekim takviminin ardından stüdyoda temizlik, teknik bakım ve onarım çalışmalarının yapılması planlanıyor.

TV8'in resmi internet sitesinde MasterChef Türkiye için 24 Ekim 2026 tarihli yeni bölüm tanıtımının yer alması da yarışmanın devam ettiğini gösteren yayın bilgileri arasında bulunuyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği izleyicilerin araştırdığı konuların başında geliyor. TV8'in mevcut yayın akışında 24 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de MasterChef Türkiye yeni bölüm olarak yer alıyor.

Ancak 23 Ekim'de yaşanan yayın değişikliğinin ardından stüdyodaki çalışmaların tamamlanması ve çekimlerin yeniden başlaması bekleniyor. Verilen bilgilere göre yeni bölümlerin çekimlerin tamamlanmasının ardından izleyiciyle buluşmaya devam etmesi bekleniyor.

Yayın akışında güncelleme yapılabilmesi nedeniyle programın ekrana gelişine ilişkin güncel bilginin TV8 yayın akışı üzerinden takip edilmesi gerekiyor. TV8'in resmi internet sitesinde 24 Ekim Cumartesi için MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımı da bulunuyor.

MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI?

MasterChef Türkiye'nin 23 Ekim Cuma akşamı yeni bölümü yerine tekrar bölümünün ekrana gelmesi nedeniyle programın yayın durumu merak edildi. Yaşanan değişiklik sonrasında TV8'in 24 Ekim Cumartesi yayın akışında ise MasterChef Türkiye saat 20.00'de yeni bölüm olarak listeleniyor.