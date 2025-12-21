Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan hava durumu tahminlerine göre, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü Türkiye'nin bazı illerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Peki, 22 Aralık yarın okullar tatil mi, Pazartesi okul var mı? 22 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? Detaylar...

22 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 22 Aralık 2025 Pazartesi günü için yayımladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Ankara, Eskişehir'in güneyi ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Ancak yetkililerden gelen açıklamalara göre 22 Aralık günü için okulların tatil edilmesi söz konusu değil. Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Bolu ve Kütahya illerinde karla karışık yağmur görülecek olsa da, yoğun kar yağışı nedeniyle herhangi bir resmi tatil kararı alınmamıştır.

Öğrenciler ve veliler, meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak trafikte ve okul yolculuklarında tedbirli olmalıdır.

22 ARALIK PAZARTESİ OKUL VAR MI?

22 Aralık Pazartesi günü Türkiye genelinde eğitime devam edilecek. MGM verilerine göre, karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar bazı illerde etkili olacak. Buna rağmen eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı gibi sürdürülecek.

Pazartesi günü için dikkat edilmesi gereken noktalar:

Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Bolu ve Kütahya illerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Marmara bölgesinin doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli kıyılarında yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülecek.

Özetle, okullar 22 Aralık Pazartesi günü açıktır, ancak olası olumsuz hava koşullarına karşı öğrencilerin dikkatli olması tavsiye edilir.

22 ARALIK'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

22 Aralık 2025 tarihinde Türkiye genelinde resmi olarak okul tatili yok. Ancak MGM verilerine göre bazı illerde karla karışık yağmur görülecek:

Yozgat

Kırıkkale

Çankırı

Kastamonu

Bolu

Kütahya

Bu illerde kar yağışı, 23 Aralık Salı gününe kadar devam edecek ve 24 Aralık Çarşamba günü sona ermesi, yerini bulutlu havaya bırakması bekleniyor.

MGM ayrıca yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunmuş ve Muğla ile Antalya çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceğini belirtmiştir. Öğrenciler ve aileler, özellikle bu bölgelerde güncel hava durumu tahminlerini takip etmelidir.

TÜRKİYE GENELİNDE 22 ARALIK HAVA DURUMU DETAYLARI

MGM tahmin raporuna göre 22 Aralık 2025 Pazartesi günü yurt genelinde hava durumu şu şekilde olacak:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ve Tekirdağ ile Kırklareli kıyılarında yağmur ve sağanak yağışlı.

Batı Akdeniz ve Güney Ege: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İç ve doğu bölgeler: Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Rüzgar: Genellikle güney ve doğulu, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerde hafif ve orta kuvvette.

Sıcaklık: Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bu tahminler ışığında, hava koşulları bazı illerde yolculuk ve okul ulaşımını etkileyebilir, bu nedenle öğrencilerin tedbirli olması önerilmektedir.