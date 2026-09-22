21 Eylül gece gündüz eşit mi, 21 ekinoks mu, 21 Eylül en uzun gece mi?

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21 Eylül’de gece gündüz eşit mi sorusu, sonbahar ekinoksu yaklaşırken en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. “21 Eylül ekinoks mu, 21 Eylül en uzun gece mi?” sorularına yanıt arayanlar, ekinoksun hangi tarihte gerçekleştiğini ve bu dönemde gece-gündüz sürelerinin nasıl değiştiğini merak ediyor.

21 EYLÜL GECE GÜNDÜZ EŞİT Mİ, 21 EKİNOKS MU, 21 EYLÜL EN UZUN GECE Mİ?

21 Eylül tarihi yaklaşırken “21 Eylül gece gündüz eşit mi?”, “21 Eylül ekinoks mu?” ve “21 Eylül en uzun gece mi?” soruları gündeme geliyor. Mevsimlerin değişimiyle birlikte gece ve gündüz sürelerinde yaşanan farklılıklar merak edilirken, sonbahar ekinoksunun tarihi de araştırılıyor. Peki, 21 Eylül’de gece ve gündüz gerçekten eşit mi, sonbahar ekinoksu hangi tarihte gerçekleşiyor?

21 EYLÜL GECE GÜNDÜZ EŞİT Mİ?

21 Eylül’de gece ve gündüz süreleri her yerde tam olarak eşit değildir. Gece ve gündüzün yaklaşık olarak eşitlenmesi, sonbahar ekinoksu döneminde gerçekleşir. Ancak atmosferik koşullar, Güneş’in doğuş ve batışının tanımlanma biçimi gibi astronomik nedenlerle pratikte gece ve gündüz süreleri tam olarak aynı olmayabilir.

Türkiye’nin de bulunduğu Kuzey Yarım Küre’de eylül ayındaki ekinoksun ardından geceler uzamaya, gündüzler ise kısalmaya başlar.

21 EYLÜL EKİNOKS MU?

21 Eylül, sonbahar ekinoksunun gerçekleştiği kesin tarih değildir. Sonbahar ekinoksu, her yıl astronomik hesaplamalara bağlı olarak genellikle 22 veya 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşir. Bu nedenle 21 Eylül’ü doğrudan “ekinoks günü” olarak ifade etmek doğru değildir.

Ekinoks, Güneş’in gökyüzünde ekvator düzlemiyle kesiştiği ve gece-gündüz sürelerinin birbirine oldukça yaklaştığı astronomik dönemi ifade eder.

21 EYLÜL EN UZUN GECE Mİ?

21 Eylül, Türkiye için yılın en uzun gecesi değildir. Kuzey Yarım Küre’de yılın en uzun gecesi kış gündönümü döneminde yaşanır. Bu tarih genellikle 21 Aralık civarına denk gelir.

21 Eylül’den sonra Kuzey Yarım Küre’de geceler giderek uzarken gündüzler kısalmaya devam eder. En uzun geceye ise aralık ayındaki kış gündönümüyle ulaşılır.

SONBAHAR EKİNOKSU NE ZAMAN?

Sonbahar ekinoksu, Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsiminin sona erip astronomik sonbaharın başladığı dönemi ifade eder. Ekinoks anından sonra Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre’ye daha eğik açıyla gelmeye başlar ve gece süreleri giderek uzar.

Güney Yarım Küre’de ise bunun tersi yaşanır; aynı dönem ilkbaharın başlangıcını temsil eder.

21 EYLÜL'DEN SONRA GÜNLER UZAR MI, KISALIR MI?

Türkiye’nin bulunduğu Kuzey Yarım Küre’de 21 Eylül sonrasında gündüz süreleri kısalmaya, gece süreleri ise uzamaya devam eder. Bu süreç kış gündönümüne kadar sürer.

Kısacası 21 Eylül en uzun gece değildir ve kesin olarak ekinoks günü olarak kabul edilmez. Sonbahar ekinoksu eylül ayının 22 veya 23’ünde gerçekleşirken, yılın en uzun gecesi ise aralık ayındaki kış gündönümü döneminde yaşanır.