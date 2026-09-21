Korkuteli'de eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren Sefer Coşkun tutuklandı! 'Yine olsa yine yaparım' dediği öğrenildi

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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasındaki Ayşegül Coşkun (35) ile kayınvalidesi Cemile (61) ve kayınpederi Ahmet Engel'i (65) av tüfeğiyle vurarak öldüren Sefer Coşkun (38) tutuklandı. Coşkun'un olaydan pişmanlık duymadığı, 'Yine olsa yine yaparım' şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

SABAHA KARŞI EVE GİTTİ

Olay, 16 Eylül'de saat 05.00 sıralarında, Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sefer Coşkun, otomobiliyle boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşegül Coşkun ile anne ve babasının oturduğu eve gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmada Coşkun, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i vurarak öldürdü.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayşegül Coşkun, annesi Cemile ve babası Ahmet Engel'in cenazeleri, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna götürüldü. Ayşegül Coşkun ile anne ve babası, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi.

ORMANDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Sefer Coşkun, gizlendiği ormanda yakalanıp gözaltına alındı. İşlemleri için jandarma karakoluna götürülen şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Coşkun, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklanıp, Döşemealtı Cezaevi'ne gönderildi. Sefer Coşkun'un olaydan herhangi bir pişmanlık duymadığı, 'Yine olsa yine yaparım' şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Ahmet Engel'in, ayrılma sürecinde damadının baskılarından kurtulmak için memleketi Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındığı, eşi, kızı ve torununu da yanında götürdüğü, Sefer Coşkun hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı. Sefer Coşkun'un, sanal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlendi. Olayın ardından Ayşegül Coşkun ve Sefer Coşkun çiftinin 3 çocuğunun ise devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı