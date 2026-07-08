Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi tamamlandı. Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesi ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yaptığı basın açıklamaları, ittifakın gelecek dönem yol haritasına ilişkin önemli mesajlar içerdi. Peki, 2027 NATO Zirvesi nerede, hangi ülkede yapılacak? 2027 NATO Zirvesi ne zaman? Detaylar...

2027 NATO ZİRVESİ HANGİ ÜLKEDE YAPILACAK?

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında gelecek zirvenin ev sahibini açıkladı. Rutte, yaptığı açıklamada bir sonraki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Arnavutluk'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Böylece Ankara'da tamamlanan zirvenin ardından NATO liderlerinin bir sonraki buluşmasının Arnavutluk'ta yapılacağı resmiyet kazandı.

Basın toplantısında konuşan Rutte, şu ifadeleri kullandı:

"Sonraki NATO Zirvesi Arnavutluk'ta yapılacak."

Toplantıda ayrıca Türkiye ile ABD arasındaki S-400 sürecine ilişkin yöneltilen soruya da değinen Rutte, bunun iki ülke arasında yürütülen bir konu olduğunu belirterek değerlendirmede bulunmak istemediğini ifade etti.

Ankara Zirvesi sonrasında açıklanan resmi bilgiler doğrultusunda, gelecek toplantının hazırlıkları NATO'nun belirlediği takvim çerçevesinde Arnavutluk'un ev sahipliğinde sürdürülecek.

2027 NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamalarında gelecek zirvenin Arnavutluk'ta yapılacağı bilgisi paylaşılırken, 2027 NATO Zirvesi'nin kesin tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ANKARA ZİRVESİNDE ÖNE ÇIKAN RESMİ AÇIKLAMALAR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve sonrasında yaptığı değerlendirmede ittifakın savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik kararların uygulanmaya devam ettiğini belirtti.

Rutte, müttefiklerin 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ini savunmaya ayırma hedefinde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Savunma yatırımlarının yalnızca bütçelerin artırılması anlamına gelmediğini vurgulayan Rutte, amaçlarının silahlı kuvvetlerin değişen güvenlik ortamına uygun imkanlara kavuşması olduğunu söyledi.

Genel Sekreter ayrıca üretimin hızlandırılması, savunma sanayisindeki engellerin kaldırılması, dayanıklılığın artırılması ve inovasyona yatırım yapılmasının öncelikli hedefler arasında bulunduğunu açıkladı.

SAVUNMA SANAYİSİ VE YENİ YATIRIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Rutte'nin verdiği resmi bilgilere göre NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu kapsamında yalnızca bir gün içerisinde 50 milyar doların üzerinde yeni tedarik anlaşması imzalandı.

Bunun yanında NATO'nun "Drone Edge" girişimi kapsamında gelecek beş yıl içerisinde insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacağı açıklandı.

Ayrıca NATO'nun yakıt tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla 27 milyar avroluk altyapı yatırımının hayata geçirileceği bildirildi.

Rutte, yapay zekâ teknolojileri ile birlikte çalışabilir transatlantik savaş bulutu altyapısına yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

UKRAYNA'YA DESTEK VE 5. MADDE VURGUSU

Basın toplantısında Ukrayna konusu da gündeme geldi.

Rutte, müttefik ülkelerin bu yıl ve gelecek yıl Ukrayna'ya en az 70 milyar avro tutarında askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği sağlama taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

NATO'nun kolektif savunma anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Sekreter, Ankara'da müttefiklerin İttifak'ın 5. Maddesi'ne olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiklerini belirtti.

Rutte açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da müttefikler, kolektif savunmaya ve 5. Madde'ye olan sarsılmaz bağlılıklarını yeniden teyit etti."

ZİRVE SONRASINDA DİKKAT ÇEKEN DİĞER AÇIKLAMALAR

Basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Putin zor durumda. Ayda 30 ila 35 bin askerini kaybediyor."

Ayrıca NATO'nun "DroneNet" projesi ile ABD ve Avrupa savunma sanayisi arasında gerçekleştirilen yeni anlaşmaların ittifakın ortak savunma kapasitesini güçlendireceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili değerlendirmesinde ise Rutte, görüş ayrılıklarının olabileceğini ancak NATO içerisindeki ittifakın güçlü şekilde devam ettiğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Trump ve ABD'nin NATO'ya bağlı olduğunu her zaman biliyorum. Görüş ayrılığımız olabilir ama biz sıkı ittifak içindeyiz."

Ankara'da tamamlanan zirvenin ardından yayımlanan resmi açıklamalar doğrultusunda, NATO'nun gelecek dönem gündeminde savunma yatırımları, savunma sanayisinin güçlendirilmesi, teknoloji odaklı projeler ve müttefik ülkeler arasındaki iş birliğinin artırılması yer almaya devam edecek.