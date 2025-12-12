2025 ALES/3 SINAV SONUÇLARI: ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? ALES/3 sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak nasıl öğrenilir?

2025 ALES/3 sınavı, lisansüstü eğitim ve akademik personel alımları için başvuran adaylar açısından büyük önem taşıyor. Peki, ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? ALES/3 sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde!

2025 ALES/3 SINAV SONUÇLARI

Ösym tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), her yıl belirlenen tarihlerde uygulanıyor ve sınav sonuçları adayların akademik kariyer planlarını doğrudan etkiliyor.

Ösym'nin resmi takvimine göre, 2025 ALES/3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacaktır. Açıklanma tarihinden itibaren sonuçlar 5 yıl boyunca geçerli olacak ve adaylar başvurularında bu puanları kullanabilecek.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 ALES/3 sınav sonuçları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihte kamuoyuna duyurulacaktır. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığını takip etmek için ÖSYM'nin resmi web sitesi ve mobil uygulamaları güvenilir kaynak olarak kullanılmalıdır.

Açıklama tarihi geldiğinde, adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile sorgulayabilecek. Önemli bir detay olarak, sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuçlar yalnızca ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden erişilebilir olacak.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, 2025 ALES/3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacaktır. ÖSYM genellikle saat bilgisi paylaşmaz; ancak sonuçlar açıklama günü içerisinde internet sitesinde ve mobil uygulamada erişime açılır.

Sonuçları güvenle görmek için adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresini veya ÖSYM'nin resmi mobil uygulamasını kullanabilir. Bu sayede sonuçlara hızlı ve güvenli şekilde ulaşmak mümkün olur.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES/3 sınav sonuçlarını öğrenmek tamamen dijital ortam üzerinden yapılır. İşlem adımları şu şekildedir:

ÖSYM'nin resmi internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yapılır.

T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girilir.

Sorgulama yapılarak sınav sonuçları görüntülenir.

ÖSYM, sınav sonuçlarının internet sayfasında yayımlanmasını tebliğ hükmünde saymaktadır. Bu nedenle adayların başka bir belge beklemesine gerek yoktur.

ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

ALES, tamamen çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test sınavıdır. Cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunur ve bilgisayar ortamında değerlendirilir.

Adayların her testteki doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanır ve ham puan şu şekilde hesaplanır:

Ham Puan = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4)

Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması hesaplandıktan sonra, ham puanlar ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara (SP) dönüştürülür. Bu standart puanlar kullanılarak adaylar için üç ayrı ağırlıklı puan (AP) hesaplanır: sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı puan.

ALES PUAN TÜRLERİ VE AĞIRLIKLARI

ALES Sayısal Puanı: Sayısal testin ağırlığı %75, sözel testin ağırlığı %25

ALES Sözel Puanı: Sayısal testin ağırlığı %25, sözel testin ağırlığı %75

ALES Eşit Ağırlık Puanı: Sayısal ve sözel testlerin ağırlığı eşit (%50)

Sınav sonrası iptal edilen veya değiştirilen sorular puanlama hesaplamasına dahil edilmez.

AP: Adayın ağırlıklı puanı

X: Ağırlıklı puanların ortalaması

S: Ağırlıklı puanların standart sapması

B: Ağırlıklı puanların en büyüğü