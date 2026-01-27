2 Şubat Pazartesi okullar tatil olacak mı, kar tatili ilan edilecek mi?

Kar yağışının birçok ilde etkisini artırmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli merak içinde. Özellikle hafta başı için plan yapanlar "2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, kar tatili açıklaması gelecek mi?" sorusuna odaklanırken, resmi kurumlardan yapılacak duyurular araştırılıyor.

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamında Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Kastamonu, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon'da olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması istendi.

TRAKYA ÜZERİNDEN YAĞIŞLI SİSTEM GİRİYOR

Meteoroloji uzmanları, Trakya üzerinden yeni yağışlı hava kütlelerinin yurda giriş yaptığını belirtti. İstanbul için bugün ve yarın aralıklı yağmur geçişleri beklenirken, hava koşullarının zaman zaman etkisini artırabileceği ifade ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ LODOS VE ILIMAN HAVA ETKİLİ OLACAK

Perşembe günüyle birlikte güneyli rüzgârların etkisini artırması bekleniyor. Kuvvetli lodos ihtimaline dikkat çeken uzmanlar, sıcaklıkların 15 derece civarında seyredeceğini ve hava koşullarının mevsim normallerine yakın olacağını vurguluyor.

İSTANBUL İÇİN YENİ KAR SİNYALİ

Cuma gününden itibaren yağışların yurt geneline yayılması beklenirken, hafta sonu da yağmurun devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar gününün ilerleyen saatlerinde iç kesimlerde kar yağışı görülmesi beklenirken, yeni haftanın ilk günü İstanbul'da karla karışık yağmur ihtimali öne çıkıyor.

ŞUBAT AYI MEVSİM NORMALLERİNDE GEÇECEK

Uzmanlar, şubat ayının genel olarak mevsim normallerinde seyredeceğini belirtiyor. Kuzey Atlantik Salınımı'nın etkisiyle ocak ayında hissedilen kış koşullarının ardından, şubat ayının dengeli ancak zaman zaman soğuk hava ataklarına açık olacağı ifade ediliyor.

14-15 ŞUBAT SONRASI KAR İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Şubat ayının ilk haftalarında güçlü bir kar beklentisi bulunmazken, ayın ortalarından itibaren karlı sistem ihtimalinin arttığı belirtiliyor. 14-15 Şubat sonrasında kar yağışı olasılığının yüzde 50'nin üzerinde olduğu ve bu sistemin İstanbul'u da kapsayabileceği ifade ediliyor.

HAFTA SONU SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Meteoroloji değerlendirmelerine göre hafta sonu itibarıyla kuzeyden gelen sistemlerle birlikte sıcaklıklarda hissedilir düşüş yaşanacak. Pazar gecesi ve pazartesi günü İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Anadolu'nun birçok noktasında kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

OKULLAR İÇİN KAR TATİLİ GÜNDEMDE

Yarıyıl tatilinin sona ermesine denk gelen kar yağışı ihtimali, öğrenciler ve veliler arasında kar tatili beklentisini artırdı. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının seyrine göre valiliklerden yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.