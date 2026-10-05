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Rusya’dan uzay savaşı tehdidi: Starlink uydularını hedef gösterdi

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Rusya’dan uzay savaşı tehdidi: Starlink uydularını hedef gösterdi
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Rusya, ABD'ye "tam ölçekli bir uzay savaşı" tehdidinde bulunarak Moskova güçlerinin Elon Musk'a ait Starlink uydularını düşürebileceği uyarısını yaptı. Kremlin Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın yeni uydu ağı Rassvet’e yönelik her türlü engellemenin uzayda sıcak çatışmayı tetikleyeceğini bildirdi.

  • Kremlin Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın yeni uydu ağı Rassvet'in engellenmesi halinde bunun "tam ölçekli bir uzay savaşına" yol açabileceğini söyledi.
  • Medvedev, ABD merkezli Starlink uydularının karşılık olarak hedef alınabileceğini ve düşük yörüngedeki uyduların uzaydan düşürülebileceğini ima etti.
  • Moskova, Elon Musk'ın Starlink sisteminin Rus ordusunun kullanımına izin verilmemesinin ardından kendi uydu internet ağı Rassvet'i hızlandırdı; Rusya'nın 2026 yılında sistem için 30'dan fazla uydu fırlattığı ve gelecekte yüzlerce uydudan oluşan bir ağ kurmayı planladığı bildiriliyor.

Rusya ile Batı arasındaki gerilim bu kez uzaya taşındı. Kremlin Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın yeni uydu ağı Rassvet’in engellenmesi halinde bunun “tam ölçekli bir uzay savaşına” yol açabileceğini söyledi. Medvedev ayrıca ABD merkezli Starlink uydularının hedef alınabileceği mesajını verdi. 

RUSYA'DAN STARLINK'E AÇIK TEHDİT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ve Çin’in Starlink’e rakip bir uydu sistemi geliştirdiğini belirterek ABD Başkanı Donald Trump’tan bu projede yer alan şirketlere yaptırım uygulanmasını istemişti.

Zelenskiy, Rusya’nın Rassvet sisteminin Ukrayna’daki hedeflere yönelik saldırılarda gerçek zamanlı istihbarat ve iletişim kabiliyeti sağlayabileceğini savundu. 

Bu açıklamalara sert tepki gösteren Medvedev ise Rassvet ağının “engellenmesi” çağrılarının, sistemin yok edilmesini istemek anlamına geleceğini öne sürdü.

 Dmitriy Medvedev

“TAM ÖLÇEKLİ UZAY SAVAŞINA YOL AÇAR”

Medvedev, Rassvet’in engellenmesi durumunda bunun “tam ölçekli bir uzay savaşına” neden olabileceğini belirterek ABD’ye doğrudan mesaj verdi.

Rus yetkili, Amerikan Starlink uydularının da karşılık olarak hedef alınabileceğini ima ederek, düşük yörüngedeki uyduların uzaydan düşürülebileceği tehdidinde bulundu. Medvedev ayrıca uzayın “çok kalabalık” bir alan olduğunu ve tarafların birbirine karşı dikkatli davranması gerektiğini söyledi. 

RASSVET, STARLINK'E RAKİP OLACAK

Moskova, Elon Musk’ın Starlink sisteminin Rus ordusunun kullanımına izin verilmemesinin ardından kendi uydu internet ağı Rassvet’i hızlandırdı.

Rusya’nın 2026 yılında sistem için 30’dan fazla uydu fırlattığı, gelecek dönemde ise yüzlerce uydudan oluşan bir ağ kurmayı planladığı bildiriliyor. Ancak sistemde bazı teknik sorunlar yaşandığı ve en az üç uydunun başarısız olduğu öne sürülüyor. 

UZAYDA SİLAHLANMA ENDİŞESİ

Starlink’in Ukrayna ordusunun iletişim, istihbarat ve bazı operasyonel faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle Moskova uzun süredir ticari uyduları da savaşın bir parçası olarak görüyor.

Öte yandan Rusya’nın uyduları etkisiz hale getirebilecek yeni karşı-uydu silahları geliştirdiğine ilişkin iddialar da gündemde. Uzmanlar, yörüngede çok sayıda parçanın oluşturulmasının yalnızca hedef alınan uydular için değil, Rusya ve Çin’e ait sistemler dahil olmak üzere diğer uzay araçları açısından da ciddi bir risk yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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