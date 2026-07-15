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15 Temmuzda EGO ücretsiz mi, 15 Temmuz Çarşamba Ankara toplu taşıma ücretsiz mi?

15 Temmuzda EGO ücretsiz mi, 15 Temmuz Çarşamba Ankara toplu taşıma ücretsiz mi?
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, "15 Temmuz'da EGO ücretsiz mi, 15 Temmuz Çarşamba Ankara toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatilde EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak edilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya ilişkin kararı yakından takip ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar.

Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Ankara'da ulaşım sağlayacak vatandaşlar, "15 Temmuz'da EGO ücretsiz mi, Ankara toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY'ın çalışma düzeni ile ücretsiz ulaşım uygulamasının geçerli olup olmayacağı başkentte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 15 Temmuz Çarşamba günü Ankara'da toplu taşıma hizmetlerine ilişkin son bilgiler.

15 TEMMUZ'DA EGO ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, "15 Temmuz'da EGO ücretsiz mi, Ankara toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Resmi tatilde EGO otobüsleri, Metro, ANKARAY ve Başkentray'ın ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak edilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım uygulaması da gündemde yer alıyor. İşte 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Ankara'da ücretsiz toplu taşıma uygulamasına ilişkin detaylar.

15 TEMMUZ'DA EGO ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uygulaması kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Bu kapsamda vatandaşlar gün boyunca EGO otobüslerinden, Metro ve ANKARAY hatlarından herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilecek.

ANKARA'DA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

15 Temmuz'da Ankara'da ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak toplu taşıma araçları şunlar olacak:

• EGO otobüsleri

• Ankara Metrosu

• ANKARAY

• Başkentray

Başkentray da Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIM UYGULAMASI NE ZAMAN GEÇERLİ?

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü boyunca geçerli olacak. Vatandaşlar gün içerisinde EGO'ya bağlı toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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