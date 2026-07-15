15 Temmuz noterler açık mı, 15 Temmuz Çarşamba bugün noterler açık mı, kapalı mı?

Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde noter işlemi yapacak vatandaşlar, "15 Temmuz noterler açık mı, bugün noterler açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Vekâletname, araç satışı, sözleşme onayı ve diğer noter işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için noterlerin çalışma düzeni araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz Çarşamba günü noterler hizmet veriyor mu? İşte merak edilen bilgiler.

15 TEMMUZ NOTERLER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla resmi işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, "15 Temmuz noterler açık mı, bugün noterler açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Araç alım satımı, vekâletname düzenleme, sözleşme onayı ve diğer noter işlemlerini gerçekleştirecek kişiler, resmi tatilde noterlerin çalışma durumunu merak ediyor. İşte 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü noterlerin çalışma düzenine ilişkin ayrıntılar.

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?

Hayır. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için noterler 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hizmet vermeyecek. Bu nedenle noterliklerde araç satışı, vekâletname düzenleme, tasdik işlemleri ve diğer resmi işlemler gerçekleştirilemeyecek.

Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte noterler normal çalışma düzenine geri dönecek.

15 TEMMUZ'DA NÖBETÇİ NOTER VAR MI?

Hafta sonları ve belirli dönemlerde uygulanan nöbetçi noter sistemi, resmi tatillerde her il ve ilçede uygulanmayabiliyor. Bu nedenle 15 Temmuz'da nöbetçi noter hizmeti olup olmadığı, bulunduğunuz ildeki uygulamaya göre değişiklik gösterebilir.

İşlem yapmayı planlayan vatandaşların, Türkiye Noterler Birliği'nin nöbetçi noter sorgulama ekranını veya ilgili noterliklerin duyurularını kontrol etmeleri önerilir.

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Temmuz resmi tatilinin ardından noterler 16 Temmuz 2026 Perşembe günü normal mesai saatleri içerisinde yeniden hizmet vermeye başlayacak. Araç alım satımı, vekâletname, ihtarname, sözleşme onayı ve diğer noterlik işlemleri bu tarihten itibaren kaldığı yerden devam edecek.

15 TEMMUZ'DA HANGİ RESMİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

15 Temmuz resmi tatili nedeniyle noterlerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, vergi daireleri, nüfus müdürlükleri, tapu müdürlükleri ve belediyelerin birçok idari birimi de kapalı olacak. Buna karşılık emniyet, itfaiye, 112 Acil Sağlık hizmetleri, hastanelerin acil servisleri ve nöbetçi eczaneler hizmet vermeyi sürdürecek.