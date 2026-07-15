15 Temmuz hastaneler açık mı, bugün devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde hastaneye gitmeyi planlayan vatandaşlar, "15 Temmuz hastaneler açık mı, bugün hastaneler açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Devlet hastanelerinde poliklinik hizmetlerinin devam edip etmeyeceği, özel hastanelerin çalışma düzeni ve acil servislerin durumu gündemde yer alıyor. Peki, 15 Temmuz'da hastaneler hizmet veriyor mu? İşte merak edilen bilgiler.

15 TEMMUZ HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar, "15 Temmuz hastaneler açık mı, bugün hastaneler açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Resmi tatil nedeniyle devlet hastanelerinde polikliniklerin hizmet verip vermeyeceği, aile sağlığı merkezlerinin çalışma durumu ve acil servislerin açık olup olmadığı merak ediliyor. İşte 15 Temmuz 2026 tarihinde hastanelerin çalışma düzenine ilişkin detaylar.

15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, resmi tatil kapsamında yer aldığı için devlet hastanelerinde poliklinik hizmeti verilmeyecek. Hastanelerde yalnızca nöbet sistemiyle çalışan birimler ve acil servisler hizmet vermeye devam edecek.

Muayene randevusu bulunan vatandaşların, resmi tatil nedeniyle ilgili hastanenin yapacağı duyuruları takip etmeleri faydalı olacaktır.

ACİL SERVİSLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Evet. 15 Temmuz boyunca hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet sunmayı sürdürecek. Acil müdahale gerektiren sağlık sorunlarında vatandaşlar devlet ve özel hastanelerin acil servislerine başvurabilecek.

112 Acil Sağlık ekipleri de resmi tatil süresince normal çalışma düzeniyle görev yapmaya devam edecek.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Resmi tatil nedeniyle Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile sağlık ocakları 15 Temmuz'da kapalı olacak. Aile hekimleri tarafından verilen muayene, reçete ve diğer birinci basamak sağlık hizmetleri bir sonraki mesai gününde yeniden başlayacak.

ÖZEL HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Özel hastanelerin acil servisleri 15 Temmuz'da kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Poliklinik hizmetleri ise hastanenin kendi çalışma planına göre değişiklik gösterebilir. Bazı özel hastaneler belirli branşlarda hasta kabulü yaparken, bazıları resmi tatil nedeniyle poliklinik hizmetlerini sınırlandırabilir. Bu nedenle muayene öncesinde ilgili hastaneden bilgi alınması önerilir.

HASTANELER NE ZAMAN NORMAL ÇALIŞMA DÜZENİNE DÖNECEK?

15 Temmuz resmi tatilinin sona ermesinin ardından devlet hastanelerindeki poliklinikler, Aile Sağlığı Merkezleri ve diğer sağlık kuruluşları 16 Temmuz 2026 Perşembe günü normal mesai saatleri içerisinde yeniden hizmet vermeye başlayacak. Randevulu muayeneler ve rutin sağlık hizmetleri de bu tarihten itibaren kaldığı yerden devam edecek.