Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde yatırımcılar, "15 Temmuz borsalar açık mı, bugün borsa açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Borsa İstanbul'un çalışma durumu, seansların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve resmi tatilin piyasalara etkisi gündemdeki yerini koruyor. Peki, 15 Temmuz'da Borsa İstanbul'da işlemler yapılacak mı, borsa bugün açık mı yoksa kapalı mı? İşte merak edilenler.

5 TEMMUZ BORSALAR AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yatırımcıların gündeminde "15 Temmuz borsalar açık mı, bugün borsa açık mı, kapalı mı?" sorusu yer alıyor. Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da işlemlerin yapılıp yapılmayacağı, seansların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve takas işlemlerinin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul açık mı? İşte detaylar.

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?

Hayır. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil kapsamında yer aldığı için Borsa İstanbul (BIST) 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü kapalı olacak. Bu nedenle pay piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Borçlanma Araçları Piyasası ile diğer piyasalarda işlem gerçekleştirilemeyecek.

Yatırımcılar, resmi tatil boyunca alım-satım emri veremeyecek ve seans düzenlenmeyecek.

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEMLER NE ZAMAN YENİDEN BAŞLAYACAK?

15 Temmuz'daki resmi tatilin ardından Borsa İstanbul'da işlemler, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü normal çalışma düzeniyle yeniden başlayacak. Seanslar, Borsa İstanbul'un belirlediği günlük işlem saatlerine göre gerçekleştirilecek.

TAKAS İŞLEMLERİ NASIL ETKİLENECEK?

Resmi tatil nedeniyle takas süreçlerinde de değişiklik yaşanacak. Hisse senedi işlemlerinin takas tarihleri, resmi tatil dikkate alınarak bir sonraki iş gününe kaydırılacak. Bu nedenle yatırımcıların özellikle ödeme ve teslim yükümlülüklerini takas takvimine göre takip etmeleri önem taşıyor.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR VE FİNANS KURUMLARI ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumlarının yanı sıra bankaların şubeleri de kapalı olacak. Ancak internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM hizmetleri kesintisiz şekilde kullanılabilecek. Finansal işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşların, resmi tatilin işlem sürelerine etkisini göz önünde bulundurmaları öneriliyor.