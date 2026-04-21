12. Yargı Paketi SON DAKİKA! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, af çıkacak mı, infaz düzenlemesi olacak mı?

12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? sorusu, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte gündemdeki yerini koruyor. Paket, yargı sisteminin hızlandırılması ve bazı yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından TBMM’ye sunulması bekleniyor. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, af çıkacak mı, infaz düzenlemesi olacak mı? Detaylar...

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

12. Yargı Paketi’nin çıkış tarihi, Adalet Bakanlığı’nın çalışmalarını tamamlamasına bağlıdır. Mevcut süreçte paket üzerinde teknik ve hukuki düzenlemeler devam etmektedir. Çalışmalar bittikten sonra AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanmaktadır.

Bakan Akın Gürlek, yargı sistemindeki dosya yoğunluğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştır:

“12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor.”

12. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

12. Yargı Paketi Meclis’ten henüz geçmemiştir. Paket şu anda hazırlık aşamasındadır ve TBMM gündemine alınmamıştır. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Meclis sürecinin başlaması beklenmektedir.

Bakan Akın Gürlek, sürece ilişkin açıklamasında paketin daha önce Meclis gündeminde olduğunu ancak eksiklikler nedeniyle geri çekildiğini ifade etmiştir:

“11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim.”

12. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?

12. Yargı Paketi içerisinde af düzenlemesi olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Açıklamalara göre paket kapsamında genel bir af çalışması bulunmamaktadır.

Bunun yerine ceza adaleti sistemine yönelik farklı düzenlemeler üzerinde çalışılmaktadır. Özellikle suça sürüklenen çocuklar, suç örgütleri ve cezai yaptırımlar konusunda yeni düzenlemeler planlanmaktadır.

Bakan Akın Gürlek bu konuda yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullanmıştır:

“Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız.”

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ

12. Yargı Paketi maddeleri henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda yargı sistemini hızlandırmaya yönelik düzenlemeler üzerinde durulmaktadır.

Bakan Akın Gürlek’in açıklamalarına göre Türkiye’de yüksek sayıda dosya bulunduğu ve bu yoğunluğun azaltılması gerektiği ifade edilmektedir:

“Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız.”

Bu kapsamda uzlaştırma ve arabuluculuk sistemlerinin genişletilmesi üzerinde çalışılmaktadır.

Boşanma davalarına ilişkin olarak da uzun süren yargı süreçlerine dikkat çekilmiş ve yeni bir model üzerinde durulmaktadır:

“Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz.”

Temyiz süreçlerine ilişkin olarak da yargılamaların hızlandırılması amacıyla yeni bir sistem üzerinde çalışıldığı belirtilmiştir:

“Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek.”

Avukatlara yönelik düzenlemeler de paketin önemli başlıkları arasında yer almaktadır. Avukatların maddi koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır:

“12. Yargı Paketi'nde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz.”

Ayrıca hakim ve savcıların çalışma şartlarının geliştirilmesi, yargı sisteminin güçlendirilmesi ve personel takviyesi gibi konular da paket kapsamında değerlendirilmektedir.

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak da yeni bir yasal düzenleme hazırlığı olduğu açıklanmıştır. Bu düzenlemenin toplumdaki hassasiyetler dikkate alınarak oluşturulduğu belirtilmektedir:

“Özellikle suça sürüklenen çocuk kavramını en temelden değiştirerek... gerekli uygulamalar için bir kanun çalışması yapacağız.”