12. Yargı Paketi SON DAKİKA! 12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, içeriğinde neler var? İnfaz düzenlemesi ve af çıkacak mı?

Türkiye’de hukuk sistemine yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren yargı paketleri, kamuoyunun yakından takip ettiği başlıklar arasında yer almayı sürdürüyor. Özellikle 11. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesinin ardından gözler yeni düzenlemelere çevrilmiş durumda. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 12. Yargı Paketi, hem içeriği hem de çıkış süreciyle dikkat çekiyor. Peki, 12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, içeriğinde neler var? İnfaz düzenlemesi ve af çıkacak mı? Detaylar...

12. YARGI PAKETİ SON DURUM

Yargı Paketi ile ilgili çalışmalar Adalet Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Yılbaşı öncesinde yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi’nin ardından başlatılan hazırlık süreci, kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

Bu açıklama doğrultusunda mevcut taslak üzerinde yeniden değerlendirme yapıldığı ve eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Paketin tamamlanmasının ardından yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.

12. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?

Yargı Paketi daha önce Meclis’e sunulmuş ancak daha sonra geri çekilmiştir. Bakan Gürlek, Ankara Hakimevi’nde yaptığı açıklamada süreci şu sözlerle aktardı:

"11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık."

Bu açıklama, paketin mevcut haliyle yasalaşmadığını ve yeniden düzenlenmek üzere geri çekildiğini açıkça ortaya koyuyor.

12. YARGI PAKETİ'NİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Yargı Paketi’nin içeriğine ilişkin açıklamalar, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından çeşitli başlıklar altında paylaşıldı. Paketin temel hedefi, yargı süreçlerini hızlandırmak ve sistemdeki yoğunluğu azaltmak olarak öne çıkıyor.

Bakan Gürlek’in açıklamalarına göre öne çıkan düzenlemeler şu şekilde:

Avukatlara yönelik düzenlemeler

"12. Yargı Paketi'nde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek."

Yargı sistemine ilişkin düzenlemeler

"İkinci problem biliyorsunuz, aslında öyle de değil ama maalesef böyle bir algı var. Yargı her zaman güçlüden yanadır algısı var. Bu yanlış. Bunu siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. İstanbul'da görev yaptık, sizler de biliyorsunuz. Hakim, savcı dosyadaki delillere göre bakar. Dosyanın taraflarının statüleri, makamları, mevkileri önemli değildir. O şahsın güçlü olması ya da önemli pozisyonda olması, maddi durumu önemli değildir. Bu konuda da değerli meslektaşlarım elinizden geldiğince sizlerden de ihtimam göstermenizi istiyoruz."

Dosya yoğunluğu ve çözüm yolları

"Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz."

Boşanma davalarına yönelik düzenleme

"Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu."

Yargılamaların hızlandırılması

"Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız."

Çocuklara yönelik cezai düzenlemeler

"Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz."

"Özellikle suç örgütlerinin, örgüt yöneticilerinin, örgüt üyelerinin, çocukları suçlarda kullanması durumunda verilecek cezaları arttırdık. 12. Yargı Paketinde bu cezaları tekrar arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü çocuklar bize emanet. Geleceğini korumakla yükümlüyüz. Yani devlet sadece suç işlemeyi önlemez. Aynı zamanda kişiye sosyal anlamda bir gelecekte vaat eder. Biz de çocuklarımızın geleceği için bu önlemleri almamız gerekiyor. Çocuklarla ilgili de bu şekilde düzenleme yapmak istiyoruz."

İNFAZ DÜZENLEMESİ VE AF ÇIKACAK MI?

Mevcut açıklamalarda infaz düzenlemesi ya da genel af konusuna ilişkin herhangi bir resmi ifade yer almamaktadır. Paylaşılan bilgiler yalnızca yargı süreçlerinin hızlandırılması, avukatların hakları, arabuluculuk sistemi ve ceza düzenlemeleri gibi başlıklarla sınırlıdır.

Bu nedenle, infaz düzenlemesi veya af çıkacağına dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmamaktadır.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı Paketi’nin çıkış tarihi henüz netleşmiş değildir. Ancak süreçle ilgili öngörülen yol haritası şu şekildedir:

Çalışmalar Adalet Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Eksikliklerin tamamlanmasının ardından taslak yeniden hazırlanacak. AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Paketin yasalaşma süreci, bu aşamaların tamamlanmasının ardından netlik kazanacaktır.