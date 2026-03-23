12. Yargı Paketi SON DAKİKA! 12. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e geldi mi? Yeni yargı paketinde af ve infaz düzenlemesi var mı?

Türkiye'de yargı sistemine yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren yeni paket çalışmaları, kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması, dava yükünün azaltılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefleri doğrultusunda hazırlanan 12. Yargı Paketi, önemli değişikliklerin habercisi olarak görülüyor. Sürece ilişkin en net açıklamalar ise Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapıldı.

12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamalara göre, 12. Yargı Paketi başlangıçta Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınmış olsa da, daha kapsamlı ve etkili bir düzenleme yapılması amacıyla geri çekildi. Bakan Gürlek, pakette bazı eksiklikler tespit edildiğini ve bu nedenle yeniden çalışma başlatıldığını ifade etti.

En dikkat çeken nokta ise Türkiye'deki dosya yükü oldu. Gürlek, yargı sisteminde yaklaşık 12,5 milyon dosya bulunduğunu belirterek, bu sayının dünya ölçeğinde oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti. Bu yoğunluğun azaltılması için yeni formüller üzerinde çalışıldığı vurgulandı.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Yeni yargı paketinde öne çıkan düzenlemeler, doğrudan yargı sisteminin işleyişini hızlandırmaya ve alternatif çözüm yollarını güçlendirmeye odaklanıyor. Açıklamalara göre öne çıkan başlıklar şunlar:

Yargı Süreçlerinin Hızlandırılması

Davaların uzun sürmesini önlemek için yeni mekanizmalar geliştiriliyor.

"Atlamalı temyiz" sistemi ile bir dosyanın hem istinaf hem de Yargıtay aşamasından geçmesi zorunluluğu kaldırılabilecek.

Arabuluculuk ve Uzlaştırmanın Genişletilmesi

Mevcut sistemde yer alan arabuluculuk ve uzlaştırma kapsamı daha da genişletilecek.

Amaç, her uyuşmazlığın mahkemeye gitmeden çözülebilmesi.

Boşanma Davalarına Yeni Düzenleme

Özellikle uzun süren çekişmeli boşanma davalarına çözüm getirilmesi planlanıyor.

Bu davalarda arabuluculuk sisteminin devreye alınması hedefleniyor.

Hakim ve Savcı Performans Kriterleri

Atama ve terfi süreçlerinde verilen kararların üst mahkemelerce onanması önemli bir kriter haline getirilecek.

Çocuk Suçlarına Yönelik Düzenleme

Çocukların işlediği ağır suçlara ilişkin cezaların artırılması gündemde.

Ağır suçlarda yetişkinlere benzer cezaların uygulanmasının önü açılabilir.

12. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?

Mevcut durumda 12. Yargı Paketi henüz nihai haliyle Meclis'e sunulmuş değil. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre paket:

İlk etapta Meclis gündemindeydi ancak eksiklikler nedeniyle geri çekildi. Yeni düzenlemelerle tekrar hazırlanıyor

Çalışmaların tamamlanmasının ardından paketin yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

YENİ YARGI PAKETİNDE PAKETİ İLE AF ÇIKACAK MI İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında "af" ve "infaz düzenlemesi" geliyor. Ancak mevcut açıklamalarda:

Genel af ya da özel af çıkacağına dair herhangi bir net ifade bulunmuyor. İnfaz düzenlemesine ilişkin de doğrudan bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle şu an için paketin ana odağının:

Yargı süreçlerinin hızlandırılması

Dava yükünün azaltılması

Alternatif çözüm yollarının yaygınlaştırılması olduğu görülüyor.