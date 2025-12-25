11 Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? SON DAKİKA! 11. Yargı Paketi maddeleri neler, kimleri kapsıyor? 27. madde kabul edildi mi?

Türkiye gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olan 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, 11. Yargı Paketi maddeleri, içeriği neler, kimleri kapsıyor? 27. madde kabul edildi mi? Covid affı infaz indirimi ve denetimli serbestlik son dakika gelişmeler haberimizde!

11 YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece uzun süredir tartışılan infaz düzenlemeleri ve ceza hukukuna ilişkin değişiklikler resmiyet kazandı.

Dün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme, özellikle 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından önemli sonuçlar doğuruyor. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte infaz rejimine dair hükümler derhal uygulanmaya başlandı. Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlar, uygulama sürecine ilişkin işlemleri yürürlüğe giriş tarihine göre başlattı.

Yasa, kamuoyunda en çok tahliye beklentisi, denetimli serbestlik süresi ve infaz eşitliği tartışmalarıyla gündeme geldi. Resmi Gazete yayımıyla birlikte hukuki belirsizlikler sona ermiş oldu.

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Yargı Paketi, ilk haliyle 38 madde olarak TBMM Genel Kurulu'na sunuldu. Ancak Genel Kurul görüşmeleri sırasında verilen önergeler doğrultusunda, 5651 Sayılı Kanun kapsamında Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları dikkate alınarak bazı maddeler tekliften çıkarıldı. Bu kapsamda 30, 31 ve 32'nci maddeler metinden çıkarılırken, yerine 5 yeni madde ihdas edildi.

Yürürlüğe giren düzenlemede öne çıkan başlıca maddeler şu şekilde:

İnfaz ve Denetimli Serbestlik Düzenlemesi

31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giyenler, denetimli serbestlikten 3 yıl erken yararlanabilecek.

Bu düzenleme sayesinde ilk etapta yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Hüküm kesinleşmediği için önceki düzenlemelerden yararlanamayan yaklaşık 55 bin hükümlü kapsama alındı.

"IBAN Mağdurları"na İlişkin Düzenleme

TCK 158. madde kapsamında yer alan nitelikli dolandırıcılık suçunun yargılaması ağır ceza mahkemelerinden alınarak asliye ceza mahkemelerine devredildi.

Bu değişiklik, özellikle banka hesap numarası üzerinden yapılan dolandırıcılık dosyalarında yargılanan ve kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen çoğunluğu genç sanıkları ilgilendiriyor.

Devam eden dosyalarda görevsizlik veya bozma kararı verilmeyecek, davalar mevcut mahkemelerinde sonuçlandırılacak.

Sosyal Güvenlik ve Borç Affı

1 Ocak 2016'dan önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve zamlarının tahsilinden vazgeçildi.

Yaklaşık 1 milyon 477 bin kişinin, toplam 3,2 milyar TL tutarındaki borcu silinmiş oldu.

Çocuğu Suçta Kullananlara Daha Ağır Ceza

Örgüt faaliyeti kapsamında çocukların kullanılması hâlinde, örgüt yöneticilerine verilecek ceza yarıdan bir katına kadar artırıldı.

Örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 5–10 yıl, örgüt üyeliğinin üst sınırı 5 yıl hapis olarak yeniden düzenlendi.

Silahlı örgütlerde cezalar ayrıca yarı oranında artırıldı.

Kamu Güvenliği ve Toplumsal Düzen

Meskun mahalde ateş açma suçu için 1–5 yıl hapis cezası getirildi.

Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kalabalık ortamlarda işlenmesi hâlinde ceza yarı oranında artırılacak.

Kurusıkı silahlar da genel güvenliği tehlikeye sokma suçu kapsamına alındı.

Trafik ve Asayiş Suçları

Trafikte yol kesme, ayrı bir suç olarak düzenlendi.

Hukuka aykırı şekilde araç durduranlara 1–3 yıl, aracı başka yere götürenlere 2–5 yıl hapis cezası öngörüldü.

Taksirle yaralama suçlarında ceza alt ve üst sınırları yükseltildi.

Dijital Güvenlik ve Abonelik Düzenlemeleri

GSM abonelikleri yalnızca çipli kimlik veya elektronik kimlik doğrulama ile yapılabilecek.

Dolandırıcılık ve benzeri suçlarda kullanılan hatlar doğrudan kapatılacak.

Ölen kişilere, kapanan şirketlere veya ülkeyi terk eden yabancılara ait hatlar periyodik olarak iptal edilecek.

11. YARGI PAKETİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Yargı Paketi, özellikle infaz düzenlemesi bakımından geniş bir hükümlü grubunu kapsıyor. Düzenlemeden yararlanabilecek başlıca kesimler şunlar:

31 Temmuz 2023 ve öncesinde suç işlemiş olanlar

Hükmü kesinleşmediği için önceki düzenlemelerden yararlanamayan hükümlüler

Denetimli serbestlik süresi içinde bulunan mahkûmlar

Genel sağlık sigortası prim borcu olan vatandaşlar

IBAN dolandırıcılığı dosyalarında yargılanan sanıklar

Öte yandan, TBMM görüşmeleri sırasında yapılan değişikliklerle Covid düzenlemesinin kapsamı daraltıldı. Deprem suçluları ve depremde yakınlarını kaybedenlerin mücadelesi sonucunda bu kapsama girmesi tartışılan bazı gruplar düzenleme dışında bırakıldı.