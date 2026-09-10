10 Eylül İstanbul hava durumu! MGM'den son dakika 5 günlük tahmin

İstanbul'da bugün hava kaç derece? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul için 5 günlük ve saatlik hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Peki, İstanbul'da hava durumu bugün ve yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. Hafta boyunca sıcaklıkların 19-30 derece arasında seyredeceği, nem oranının ise hafta sonuna doğru kademeli olarak artacağı öngörülüyor. Pazartesi günü İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik ve 5 günlük hava durumu haberimizde tüm detaylar...

İSTANBUL HAVA DURUMU 10 EYLÜL

İstanbul için önümüzdeki beş gün genel olarak parçalı ve az bulutlu, ılıman bir hava seyri izleyecek. Perşembe günü 20-28°C arasında, güneşli-parçalı bulutlu bir havayla başlayan süreç, Cuma ve Cumartesi günleri de benzer sıcaklıklarla (sırasıyla 20-28°C ve 19-30°C) devam edecek. Pazar günü 19-29°C ile en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşılırken, Pazartesi günü hava biraz daha serinleyerek 20-27°C'ye gerileyecek ve gökyüzü sağanak yağışlı bir görünüme dönüşecek. Nem oranları hafta boyunca kademeli olarak artış gösteriyor; Perşembe %54-80 bandındayken, Pazartesi'ye gelindiğinde %57-93'e kadar yükseliyor, bu da özellikle hafta sonuna doğru havanın daha nemli ve boğucu hissettirebileceğine işaret ediyor. Rüzgar kuzeydoğu yönlü eserken hızı 14-21 km/sa arasında değişecek. Geçmiş yıllara (1991-2020) bakıldığında bu tarihlerde ortalama sıcaklıkların 17-26°C bandında seyrettiği görülüyor; bu yılki tahminler özellikle en yüksek değerlerde tarihsel ortalamalara yakın, hatta Cumartesi günü için biraz daha üzerinde bir seyir gösteriyor.

Perşembe gününe ait saatlik tahminlere bakıldığında, gece saatlerinde (24.00-06.00 arası) sıcaklığın 20-22°C civarında seyredeceği, sabah saatlerinden itibaren (06.00-09.00) 24°C'ye, öğle saatlerinde ise (12.00-15.00) günün en yüksek değeri olan 28°C'ye ulaşacağı görülüyor. Hissedilen sıcaklık öğleden sonra saatlerinde (12.00-18.00 arası) gerçek sıcaklığın bir derece kadar üzerinde seyrederek 29°C'ye çıkıyor, bu da öğle ve ikindi saatlerinin gün içinde en sıcak ve nemin görece düşük (%54-56) olduğu dilim olacağını gösteriyor. Nem oranı gece ve sabaha karşı %79-81 gibi yüksek seviyelerdeyken gündüz %54-56'ya kadar düşüyor, akşam saatlerinde tekrar yükselişe geçiyor. Rüzgar gün boyunca kuzeydoğu yönlü eserken, öğleden sonra (12.00-21.00 arası) ortalama hızı 17-19 km/sa'ya, maksimum hızı ise 38 km/sa'ya kadar çıkarak günün en rüzgarlı saatleri haline geliyor; bu nedenle özellikle öğleden sonra dışarıda olacaklar için ani rüzgar esintilerine karşı dikkatli olmakta fayda var.

10 EYLÜL İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: