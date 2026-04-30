1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmi tatil takviminde yer alan önemli günlerden biridir. Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında noterlerin çalışma durumu gelmektedir. Peki, 1 Mayıs noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs noterler çalışacak mı? Detaylar...

1 MAYIS NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs 2026 tarihinde noterler tamamen kapalı olacaktır. Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması nedeniyle noterlikler, kamu kurumlarıyla birlikte hizmet vermez. Bu nedenle gün boyunca hiçbir noterlikte işlem yapılması mümkün değildir.

Bu tarihte vatandaşların karşılaşabileceği en önemli durum, planlanmamış işlemlerin ertelenmesidir. Araç alım satımı, belge onayı veya vekalet verme gibi işlemler bu gün gerçekleştirilemez ve otomatik olarak bir sonraki iş gününe sarkar. Resmi takvim gereği noterlerin kapalı olması, ülke genelinde standart bir uygulamadır ve istisna bulunmaz.

1 MAYIS NOTERLER ÇALIŞACAK MI?

1 Mayıs tarihinde noterlerin çalışıp çalışmayacağı konusu her yıl yoğun şekilde araştırılmaktadır. 2026 yılı için durum nettir; noterler bu tarihte hizmet vermez.

Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 1 Mayıs günü, tüm noterlik faaliyetleri durdurulur. Bu nedenle herhangi bir noterlikte işlem yapılması mümkün değildir.

1 MAYIS NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

1 Mayıs tarihinde noterlerin çalışma saatlerinden söz etmek mümkün değildir çünkü bu gün resmi tatil kapsamında tamamen kapalıdır. Ancak genel noter çalışma düzeni, vatandaşların planlama yapabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Normal şartlarda Türkiye’de noterler hafta içi günlerde sabah saat dokuzda mesaiye başlar ve akşam saat beş buçuk civarında hizmeti sonlandırır. Öğle saatlerinde ise kısa bir ara verilir. Bu düzen şehirden şehre küçük farklılıklar gösterebilir ancak genel çerçeve bu şekildedir. Hafta sonları ise yalnızca nöbetçi noterler belirli saatlerde hizmet verir.

1 Mayıs gibi resmi tatil günlerinde ise bu düzen tamamen durur ve noterlikler kapalı kalır. Bu nedenle işlem yapmak isteyen vatandaşların çalışma saatlerini değil, resmi tatil takvimini dikkate alması gerekir.

1 MAYIS'TA NOTER İŞLEMİ YAPILIR MI?

1 Mayıs günü noter işlemi yapılması mümkün değildir. Resmi tatil olması nedeniyle araç satış işlemleri, vekaletname düzenlemeleri, imza tasdikleri ve benzeri tüm resmi işlemler durdurulur.

Bu durum özellikle acil işlem ihtiyacı olan vatandaşlar için önemlidir. İşlemler genellikle tatilden önceki son iş gününe veya tatil sonrası ilk iş gününe ertelenir. Böylece hem işlem yoğunluğu önlenir hem de resmi süreçler kesintisiz şekilde devam eder.