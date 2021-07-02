HABABAM SINIFI OYUNCUSU TUNCAY AKÇAY: BİR KAHKAHA İLE BAŞLADIĞIM SİNEMADA 120 FİLMDE OYNADIM

UNUTULMAZ 'Hababam Sınıfı' filminin oyuncuları, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Sahilde Sinema Var" etkinliğinin konuğu oldu.

UNUTULMAZ 'Hababam Sınıfı' filminin oyuncuları, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Sahilde Sinema Var" etkinliğinin konuğu oldu. Söyleşide konuşan oyuncular anılarını anlatırken Tuncay Akça, bir kahkaha ile Hababam Sınıfı kadrosuna alındığını ve sonrasında 120 filmde rol aldığını anlattı.

Türk Sineması'nın unutulmaz filmi Hababam Sınıfı Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sahilde Sinema Var' etkinliği kapsamında sinemaseverlerle buluştu. Konyaaltı Beach Park Varyant Meydanı'nda gerçekleşen film gösteriminden önce Hababam Sınıfı oyuncuları ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye, efsane Hababam Sınıfı filminin oyuncuları Bülent İğdiroğlu, Gazanfer Şener, Necati Demirel, Mehmet Çatay, Ahmet Arıman, Ümit Doğru, Ercan Gezmiş, Eyüp Güçmen, Tuncay Akça, Cengiz Nezir, Teoman Ayık, Dilaver Gür ve Cafer Dere katıldı.

FİLMİN TILSIMI

Film gösterimine ve söyleşiye Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik alanında İnek Şaban'dan Damat Ferit'e, Mahmut Hoca'dan Hafize Ana'ya, Güdük Necmi'den Badi Ekrem'e Hababam Sınıfı karakterlerinin maketleri yer aldı. Filmi izlemeye gelenler maketlerle fotoğraf çektirdi. Söyleşide Hababam Sınıfı filminin kadrosuna nasıl dahil olduklarını, film çekiminde yaşadıkları ilginç hikayeleri ve anılarını anlatan oyuncular izleyicilerin sorularını da cevapladı.

Ercan Gezmiş, Sahilde Sinema Var etkinliği sayesinde seyircilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 1 Nisan 1975'te başlayan Hababam Sınıfı'nın 46. yılında olduğunu kaydeden Gezmiş, şunları söyledi: "Hababam Sınıfı'nın hala ilk günkü gibi izleniyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Bu kadro ile tüm Türkiye'yi geziyor, söyleşiler yapıyoruz. Bize her zaman filmin tılsımını soruyorlar. Bunu bizler de bilmiyoruz. Bizleri Ertem Eğilmez 15-16 yaşlarındayken bir araya getirerek, Münir Özkul, Adile Naşit ve Tarık Akan gibi dev isimlerle tanıştırdı. Onlar bizlere abi, abla, kardeş oldu. Belki de filmin tılsımı budur." Ahmet Arıman ise müzisyen olarak bir turnede Münir Özkul'a eşlik ettiğini anlatarak, "Turne bitti. Hababam Sınıfı için tipler aranıyordu. Beni çağırdılar. Yönetmen Ertem Eğilmez beni görünce 'Sen benim Hayta İsmailimsin. Yıllar sonra bunun gururunu yaşayacaksın' dedi.

Şimdi ne demek istediğini çok daha iyi anlıyordum" diye konuştu.

HERŞEY BİR KAHKAHA İLE BAŞLADI

Hababam Sınıfı'na başlayışının bir tesadüf eseri olduğunu dile getiren Tuncay Akça, ayakkabı boyadığı film setinde Adile Naşit'in bir sahnesine attığı kahkaha ile sinemaya adım attığını anlattı. Akça, "Kahkahamı duyan filmin yönetmeni Ertem Eğilmez, 'Sen yarın çantanı, üniformanı al gel' dedi. Ertesi gün sete gittiğimde itfaiye oyuncuları ıslatmıştı. Ben de elimde çantam karşılarına geçip güldüm. Bir gülme ile Ertem Eğilmez sinemaya beni kazandırdı. 120 filmde oynadım. Senaryoda, kitapta böyle bir hikaye yoktu. O hikaye sette doğdu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı