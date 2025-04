Güzide Duran kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Benim Stilim jürisi Güzide Duran'ın çocuğu var mı, evli mi?

TV8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan İşte Benim Stilim programının başlamasıyla birlikte jüri üyelerinden biri olan Güzide Duran gündeme geldi. Güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken eski modelin hayatı, kariyeri ve özel yaşamı sosyal medyada ve arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Güzide Duran aslen nereli, kaç yaşında? Daha önce evlilik yapan Güzide Duran'ın çocuğu var mı, kaç çocuğu bulunuyor? İşte ünlü isme dair tüm detaylar…

GÜZİDE DURAN KİMDİR?

Güzide Duran, 4 Ağustos 1980 tarihinde Mersin'de doğan, uzun yıllar boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı işlere imza atmış Türk model, sunucu ve oyuncudur. 1996 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilerek modellik kariyerine adım atan Duran, ardından Best Model of the World yarışmasında da dünya çapında dikkat çekmiştir.

Modellik hayatı boyunca Vogue, Elle, GQ gibi dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer alan Güzide Duran, L'Oreal, Pantene, Revlon, Saks 5th Avenue gibi global markaların kampanyalarında da boy göstermiştir. Uzun süre Amerika ve Avrupa'da yaşayan Duran, modellikteki başarısıyla Türk modasını uluslararası platformlarda temsil eden önemli isimlerden biri olmuştur.

Modellik kariyerinin yanı sıra televizyon dünyasında da aktif olan Güzide Duran, Star TV'de yayınlanan Proje Moda yarışmasında hem sunuculuk hem de jüri üyeliği yapmıştır. Ayrıca "Yeşil Işık", "90-60-90" ve "Kurşun Asker" gibi yapımlarda oyunculuk deneyimi yaşamıştır. 2025 itibarıyla yeniden başlayan İşte Benim Stilim yarışmasında jüri üyelerinden biri olarak ekranlara dönmüştür.

GÜZİDE DURAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR, EVLİ Mİ?

Güzide Duran, 13 Nisan 2008 tarihinde iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmiştir. Bu evlilikten Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Ancak çift 2021 yılında boşanma kararı almıştır. Şu an iki çocuğuyla birlikte yaşamını sürdüren Duran, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedir.

