Güzel-Zeynep Işık Çiçeği dünya literatürüne girdi

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Güzel, Habib-i Neccar Dağı'nda kayalık bir vadide Orta Asya'ya özgü Işık çiçekleri (Dionysia) ailesinden endemik bitki türü buldu. Yeni bitki türüne kadınlara atfen 'Dionysia zeynepiae', 'Güzel-Zeynep Işık Çiçeği' adı verildi.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Güzel, Antakya'da, Habib-i Neccar Dağı'nda kayalık bir vadide farklı bir çiçek türü keşfetti. Doç. Dr. Güzel, Işık çiçekleri ailesinden olduğunu tespit ettiği endemik yeni bitki türüne kadınlara atfen 'Dionysia zeynepiae', Güzel-Zeynep Işık Çiçeği' adını verdi. Uluslararası hakemli bilimsel dergide yayınlanarak tescillenen ve dünya literatürüne eklenen bitkinin bir benzer türü de İran'da Zagros Dağları'nda bulunuyor. Doç. Dr. Yelda Güzel, verdiği adın gerekçesini şu sözlerle ifade etti:

Türkiye doğasının, zengin tür çeşitliliği ile dünya çapında bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Güzel, bu eşsiz zenginlikleri korumanın vatandaşlık görevi olduğunu kaydetti.