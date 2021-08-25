Güzel oyuncu Alina Boz, sörf tahtasıyla dev dalgalara meydan okudu
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Güzel oyuncu Alina Boz, sörf tahtasıyla dev dalgalara meydan okudu

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Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteri ile büyük beğeni toplayan Alina Boz, konuk olduğu programda farklı bir yönünü daha ortaya koydu.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Alina Boz, hayranlarına sörf konusunda da oyunculuktaki kadar başarılı olduğunu gösterdi.

"BİLDİĞİNİ OKUMAN LAZIM"

Neşeli geçen programda kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren güzel oyuncu, "Eskiden insanlarla çok hızlı arkadaş oluyordum. Ama zamanla bu değişti. Başkalarının fikirlerine takılmadan yoluma devam ediyorum. Ne olursa olsun bu hayatta başka biri olmak için bildiğini okuman lazım" ifadelerini kullandı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Güzel oyuncu Alina Boz, programına konuk olduğu Kerim Savaş Sarı ile sörf yaptı
Güzel oyuncu Alina Boz, programına konuk olduğu Kerim Savaş Sarı ile sörf yaptı
Güzel oyuncu Alina Boz, programına konuk olduğu Kerim Savaş Sarı ile sörf yaptı
Güzel oyuncu Alina Boz, programına konuk olduğu Kerim Savaş Sarı ile sörf yaptı
Güzel oyuncu Alina Boz, sörf tahtasıyla dev dalgalara meydan okudu
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Güzel oyuncu Alina Boz, sörf tahtasıyla dev dalgalara meydan okudu - Haberler Magazin
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