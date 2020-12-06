Güvenlik Yasa Tasarısı Fransa sokaklarını karıştırdı: 30 kişi gözaltına alındı

Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayınlanmasını engelleyen tasarıya karşı başlatılan protestolar şiddet olaylarına dönüşürken, şimdiye kadar 30 kişi gözaltına alındı. Paris sokakları ciddi şekilde karışırken, geçen gün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa Marcron'la çok çok tehlikeli bir dönemini yaşıyor" demişti.

Fransa'da hükümetin çıkarmak istediği kapsamlı güvenlik yasasına karşı tepkiler şiddetini giderek artırıyor. Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde 90 farklı yerde gerçekleştirilen güvenlik yasası karşıtı gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.

NANTES'TA 1 POLİS YARALANDI

Nantes kentindeki gösterilerde çıkan olaylarda 1 polis yaralanırken, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Paris'teki gösterinin başlamasının ardından polis ile göstericiler arasında çıkan olaylar sonrası gözaltına alınanların sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.

GÖSTERİCİLER LAZER KULLANDI

Kentte sendikaların ve alım gücünün düştüğünü savunan bazı sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği gösterilerde lazerler de kullanıldı. Göstericiler, polis müdahalesini püskürtmek için lazerleri polise doğrulttu.

"GÜVENLİK YASASINI GERİ ÇEKİN"

Öte yandan Marsilya, Lyon, Lille ve diğer Fransız kentlerinde de eylemler düzenlendi. Paris'teki gösteriler "Fransa, polis hakları diyarı", "Güvenlik yasasını geri çekin" yazılı pankartlarla barışçıl şekilde başladı. Ancak daha sonra "Black Block" (Siyah Blok) adlı grupla polis arasında çatışmalar patlak verdi.

BAZI KİŞİLER ÇEVREYE ZARAR VERDİ

Paris'te öğleden sonra Porte des Lilas'tan başlayan gösteri, polisin verdiği güzergah izni üzerinden Republique Meydanı'nda son bulması gerekiyordu. Göstericilerin bir kısmı Republique Meydanı'na ulaşmış olmasına rağmen 2 bin kişilik bir grubun içinde bulunan yaklaşık 500 kişi şiddet olaylarına karışmış, çevredeki iş yerlerini tahrip edip arabaları ateşe vermişti.

GÖSTERİLERDE ARABALAR YAKILDI

Ara sokaklara dağılan göstericiler ile polisler arasında kovalamaca yaşanırken, yakılan arabalar itfaiye tarafından söndürüldü. Bazı mağazaların ise yağmalandığı belirtildi. Polis de göstericilere göz yaşartıcı gazla yanıt verdi ve şiddete başvuran grupları yaklaşık 3 saatte püskürttü. Bir grup ise bölgede bulunan banka şubesini yağmaladı, çok sayıda belgeyi dışarıda yanan ateşe attı.

HÜKÜMETİN TASARISI SÜREKLİ OLARAK ELEŞTİRİLİYOR

Fransa, hükümetin sivil özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle yoğun eleştiri alan güvenlik yasasını mecliste sunmasından bu yana sokak gösterilerine sahne oluyor. Tasarı, Macron'un 2022 seçimleri öncesinde kanun ve nizam konusunda daha sert bir tavır takınma çabasının bir parçası olarak görülüyor. Hükümet, polisin sanal ortamda nefret kampanyasına karşı da daha iyi korunması gerektiğini belirtiyor.

CUMHHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Geçen gün Fransa ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, " Fransa Macron'la çok çok tehlikeli bir dönemini yaşıyor. Temennim odur ki Macron belasından Fransa kurtulsun. Sarı yelekliler, kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Yönetim olarak ne karar alacaklar onu da göreceğiz. Değerli kardeşim İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi, aynı tavsiyede ben de bulunuyorum" demişti.