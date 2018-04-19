Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar: "Türkiye Oyun Bozmamış Olsaydı, Birçok Yerde Çatışmaların...

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Oyun bozan" tabirinin çok doğru olduğunu belirterek, " Türkiye oyun bozmamış olsaydı inanın bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok yerde çatışmaların olduğu, bu ülkenin kaynaklarının tamamının bittiği bir dönemi yaşıyor olacaktık." dedi.

Yarar, Kredi ve Yurtlar Kurumu Bartın İl Müdürlüğü'nce Bartın Kültür Merkezi'nde "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen " Oyun Bozan Türkiye" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin siyasal anlamda istikrarlı olması halinde oyunları bozacağını söyledi.

Yunan Savunma Bakanı'nın, aşırı milliyetçi ve zaman zaman Türkiye'ye karşı çıkışlarının olduğunu anlatan Yarar, "Yunanlıların bir savunma bakanı var. Geçenlerde de 'Ankara'ya 1,5 saate geleceğiz.' demiş. Uçakla bile 1,5 saatten fazla sürüyor. Muhtemelen eceliyle gelecektir. Başka türlü gelme şansı yok. Adama 'Neden bu kadar çok silah alıyorsunuz?' diye soruyorlar. O da 'Türkiye ile aramızda büyük bir uçurum oluştu. Türkiye'nin ekonomik gücüyle bizi kıyaslamamız bile mümkün değil. Savunma gücüyle ve askeri yapısıyla da kıyaslamanız mümkün değil. Bu açığı kapatabilmek için daha fazla gelişmiş silah almak zorundayız.' diyor. Elin Yunanı bile içimizden birçok kişiden daha doğru bir tespit yapmış. Ülkenin nereden nereye geldiğini, asıl anlamda nasıl oyun bozduğunu göstermiş." diye konuştu.

"Türkiye'ye binen yükün miktarı 1,2 trilyon dolardır"

Mete Yarar, ülkenin terörle mücadelede 500 ve 700 milyar dolar arasında bir kaynak harcadığının altını çizdi.

Irak savaşı çıktığında, İran'a ambargo koyulduğunda ülkeye maliyet bindiğine değinen Yarar, " Suriye savaşı çıktı mültecilerle birlikte toplam Türkiye'ye binen yükün miktarı 1,2 trilyon dolardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "One minute" çıkışıyla oyunları bozduğunu vurgulayan Yarar, şöyle devam etti:

"Aslında o zaman teröre de 'One minute' denildi. Dedi ki, 'Yok kardeşim, benim ülkemde bir teröristin karakol basmasına izin vermeyeceğim.' Bunu dediğimiz gün, oyun bozmaya başladık. Bunlardan biri 15 Temmuz'dan sonra başlatılan operasyondur. En başında olayı çözmüş olsaydık bu ülkenin cebindeki 1,2 trilyon doları bu ülkenin kaynaklarına aktarabilseydik bu ülke neredeydi, ne olacaktı? Oyun böyle bozulur ama oyunu bozmak için önce ne yapmak gerekiyor biliyor musunuz? Size doğru yolu gösterecek insanlara sahip çıkarak. Bu ülkeyi sevdiğine inandığınız insanların önünde siper olduğunuzda işte oyunu o zaman bozacaksınız."

Yarar, bugün yaşananların hiçbirinin rastlantı olmadığını ifade ederek, "Bu süreç, Çanakkale Savaşı'nda yaşanan süreçle aynı. Bu milletin altın nesillerine saldırılıyor. Sizin cebinizdeki paraya saldırılıyor. Sizin hayallerinize saldırıldığını öğrendiğiniz an 'dur' diyeceksiniz. 'Oyun bozan' tabiri bence çok doğru. Türkiye oyun bozmamış olsaydı inanın bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok yerde çatışmaların olduğu, bu ülkenin kaynaklarının tamamının bittiği bir dönemi yaşıyor olacaktık." şeklinde konuştu.

Programda sanatçı Uğur Işılak da konser verdi.