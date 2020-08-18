Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye tıp öğrencisi olarak döndü
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BBC

Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye tıp öğrencisi olarak döndü

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir hastanede eskiden güvenlik görevlisi olarak çalışan Russell Ledet, hastaneye tıp öğrencisi olarak döndü.

Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye tıp öğrencisi olarak döndü
18.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:25

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir hastanede eskiden güvenlik görevlisi olarak çalışan Russell Ledet hastaneye tıp öğrencisi olarak döndü.

34 yaşındaki Ledet, Baton Rouge Genel Tıp Merkezi'nde 11 yıl önce güvenlik görevlisiydi ve vardiyasında boş vakit bulunca kimya dersine çalışıyordu.

Donanmada eski istihbarat görevlisi olan ve doktora sahibi Ledet şimdi de Tulane Üniversitesi'nde tıp doktoru ve işletme ihtisası eğitimi görüyor.

BBC'ye konuşan Ledet, "Hayalim gerçek oldu" dedi.

Ledet'in bu başarısına medyada da geniş yer verildi; ama o dikkatleri ilk olarak geçen yıl başka bir olayla çekmişti: Louisiana'da kölelik müzesi olan Whitney Plantasyonu önünde geçen yıl 15 siyah tıp öğrencisinin fotoğrafının çekilmesini organize ettiğinde…

O fotoğraf sosyal medyada viral olmuş ve Ledet, siyah ve etnik azınlık mensubu tıp öğrencilerine yardım amacıyla The 15 White Coats (15 Beyaz Palto) adıyla bir şirket kurmuştu. Bu fotoğrafı ABD'de birçok okula göndererek yeni kuşak siyah doktorları teşvik etmeyi de amaçlıyordu.

"Şimdi gidip bir siyah çocuktan doktor tarif etmesini isteseniz size beyaz bir erkekten söz eder. Bunu değiştirmek için gerçeklikle uygun imgeler görmeleri lazım" diyor Ledet.

Lake Charles bölgesinde yalnız annesi tarafından büyütülen Ledet'in moleküler onkoloji dalında doktora yapmak veya tıp okumak bir yana üniversiteye gitmek bile aklına gelmezdi.

Çocukken kız kardeşiyle birlikte yiyecek bulmak için çöpleri karıştırdığını anlatıyor.

"Sadece zenginlerin üniversiteye gittiğini sanırdım" diyor.

Liseden sonra "çıkış yolu" olarak Donanmaya kayıt yaptırmış. Başarmanın mümkün olduğunu gösteren insanlarla ilk orada tanıştığını söylüyor. Önce Washington'da, ardından askeri kriptoloji teknisyeni eğitimi gördüğü Pensacola-Florida'da.

"Dünyanın sadece benim büyüdüğüm yerden ibaret olmadığını anlamaya başladım" diyor.

Pensacola'da evleneceği kadınla tanışmış. Eğitim almasında onun etkili olduğunu, "Çok zekisin ama henüz farkında değilsin" sözleriyle teşvik ettiğini söylüyor.





Birçok denizaşırı seferin ardından Ledet, çocuk sahibi olup aile kurmak için donanmadan ayrılmış ve 2009'da Baton Rouge'a taşınmış; tarihsel olarak siyahları kabul eden Southern Üniversitesi ve A&M College'a kaydolmuş.

Burs almasına rağmen geçinebilmek için tam zamanlı çalışması gerektiğinden Baton Rouge Genel Tıp Merkezi'nde güvenlik görevlisi olarak işe başlamış. Gündüz derslere giriyor, öğleden sonra başladığı işi gece yarısı bitiriyor, bu arada bulduğu her fırsatı ders çalışıp ödevlerini yapmak için kullanıyormuş.

Cumartesi günleri iş bitiminde ise muvazzaf olarak görev yaptığı Pensacola'ya gitmek için bütün gece araba yolculuğu yapıyormuş.

Bu arada kızının doğması, eğitimini bitirip daha iyi bir iş bulması için ekstra baskı unsuru olmuş.

New York Üniversitesi'nde moleküler onkoloji dalında doktorasını yapmış.

"Bütün bunları başardıktan sonra her şeyi yapabilirim diye düşündüm" diyor.

20 Şubat 2018'de ikinci kızı doğmuş; aynı gün Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne tam bursla kabul edildiği haberini almış.

Baton Rouge Genel Tıp Merkezi'ne Temmuz'da tıp öğrencisi olarak döndüğünde, eski patronu ile yeniden irtibata geçmiş. Vardiyalarında organik kimya dersi çalışırken yakalandığı halde onun kendisini işten atmayarak yardımcı olduğunu söylüyor.

Tıp fakültesini bitirdikten sonra çocuk doktorluğu ve psikiyatri dalında çalışmak ve yoksullara yönelik daha iyi ruh sağlığı hizmetleri verilmesine yardımcı olmak istiyor.

Kendi başarı hikayesinin Afrika kökenli diğer genç Amerikalılara esin kaynağı olmasını ümit ediyor.

"Benim şartlarımda büyüyenlere kimse dünyada bir şeyler başaracaklarını, bir etkilerinin olacağını söylemiyor. Kimse böyle bir şey söylemezse siz de bilmiyorsunuz. Ama şimdi ben bunu biliyorum ve çocuklara da söyleyebilirim."

BBC
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