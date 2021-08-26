Gut nedir? Gut belirtisi neler? Gut hastalığı teşhis ve tedavi yöntemleri neler?

Gut hastalığının yeme ve içme alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Meydana getirdiği şikayetlerle de yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte. Peki, Gut hastalığı nedir, neden olur? Gut nedir? Gut belirtisi neler? Gut hastalığı teşhis ve tedavi yöntemleri neler?

Ortaçağda aşırı beslenme ve alkolle ilişkilendirilen gut hastalığı, daha çok kişinin metabolizmasındaki sorunlar ve çeşitli hastalıklar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Peki, Gut nedir? Gut belirtisi neler? Gut hastalığı teşhis ve tedavi yöntemleri neler?

GUT NEDİR?

Gut, çok ağrılı olan yaygın bir inflamatuar artrit şeklidir. Genellikle bir seferde bir eklemi etkiler (genellikle ayak başparmağı eklemi). Semptomların kötüleştiği, alevlenme olarak bilinen zamanlar ve semptomların olmadığı, remisyon olarak bilinen zamanlar vardır. Tekrarlanan gut nöbetleri, kötüleşen bir artrit şekli olan gut artritine yol açabilir.

Gutun tedavisi yoktur, ancak durumu ilaç ve kendi kendine yönetim stratejileri ile etkili bir şekilde tedavi edebilir ve yönetebilirsiniz.

GUTUN BELİRTİ VE SEMPTOMLARI NELERDİR?

Gut alevlenmeleri aniden başlar ve günler veya haftalar sürebilir. Bu alevlenmeleri, başka bir alevlenme başlamadan önce semptomlar olmaksızın uzun süreli remisyon (haftalar, aylar veya yıllar) takip eder. Gut genellikle bir seferde sadece bir eklemde görülür. Genellikle ayak başparmağında bulunur. Ayak başparmağı ile birlikte, yaygın olarak etkilenen eklemler küçük ayak eklemleri, ayak bileği ve dizdir.

Etkilenen eklem(ler)deki semptomlar şunları içerebilir:

• Ağrı, genellikle yoğun

• Şişme

• Kırmızılık

• Sıcaklık

GUT NEDEN OLUR?

Gut, vücutta çok fazla ürik asit bulunan hiperürisemi olarak bilinen bir durumdan kaynaklanır. Vücut, vücudunuzda ve yediğiniz yiyeceklerde bulunan pürinleri parçaladığında ürik asit yapar. Vücutta çok fazla ürik asit olduğunda, vücuttaki eklemlerde, sıvılarda ve dokularda ürik asit kristalleri (monosodyum ürat) birikebilir. Hiperürisemi her zaman guta neden olmaz ve gut semptomları olmayan hiperüriseminin tedavi edilmesi gerekmez.

KİMLER GUT OLUR?

Aşağıdakiler, gut hastalığına neden olan hiperürisemi geliştirme olasılığınızı artırır: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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• obez olmak

• Aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli sağlık koşullarına sahip olmak:

o Konjestif kalp yetmezliği

o Hipertansiyon (yüksek tansiyon)

o İnsülin direnci

o Metabolik sendrom

o Şeker hastalığı

o Kötü böbrek fonksiyonu

• Diüretikler (su hapları) gibi bazı ilaçların kullanılması.

• Alkol içmek. Alkol alımı arttıkça gut riski artar.

• Fruktoz oranı yüksek (bir şeker türü) yiyecek ve içecekleri yemek veya içmek.

• Vücudun ürik aside parçaladığı pürinlerde yüksek bir diyete sahip olmak. Pürinden zengin besinler arasında kırmızı et, sakatat ve hamsi, sardalya, midye, deniz tarağı, alabalık ve ton balığı gibi bazı deniz ürünleri bulunur.

GUT NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Bir tıp doktoru, semptomlarınızı ve fizik muayene, röntgen ve laboratuvar testlerinizin sonuçlarını değerlendirerek gut teşhisi koyar. Gut, yalnızca bir eklem sıcak, şiş ve ağrılı olduğunda ve bir laboratuvar testi etkilenen eklemde ürik asit kristalleri bulduğunda alevlenme sırasında teşhis edilebilir.

GUT HASTALIĞINI KİM TEŞHİS ETMELİ VE TEDAVİ ETMELİDİR?

Hastalık bir doktor veya gut hastalarının bakımında uzmanlaşmış bir doktor ekibi tarafından teşhis ve tedavi edilmelidir. Bu önemlidir çünkü gutun belirti ve semptomları spesifik değildir ve diğer iltihaplı hastalıkların belirti ve semptomlarına benzeyebilir. Gut ve diğer artrit formlarında uzmanlaşmış doktorlara romatolog denir. Size yakın bir sağlayıcı bulmak için romatologların veritabanını ziyaret edinharici simgeAmerikan Romatoloji Koleji web sitesinde. Bir romatolog gutunuzu teşhis edip etkili bir şekilde tedavi ettikten sonra, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcısı genellikle durumunuzu takip edebilir ve gutunuzu yönetmenize yardımcı olabilir.

GUT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Gut, tıbbi tedavi ve kendi kendine yönetim stratejileri ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir ve yönetilebilir. Sağlık hizmeti sağlayıcınız, aşağıdaki durumlarda tıbbi tedavi planı önerebilir:

• Bir parlamanın acısını yönetin. Alevlenmelerin tedavisi, ibuprofen, steroidler ve anti-inflamatuar ilaç kolşisin gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlardan (NSAID'ler) oluşur.

• Gelecekteki alevlenmeleri önleyin. Diyetinizde ve yaşam tarzınızda kilo vermek, alkolü sınırlamak, pürinden zengin yiyecekleri (kırmızı et veya sakatat gibi) daha az yemek gibi değişiklikler yapmak gelecekteki saldırıları önlemeye yardımcı olabilir. Hiperürisemi ile ilişkili ilaçları (diüretikler gibi) değiştirmek veya durdurmak da yardımcı olabilir.

• Kronik yüksek ürik asit seviyelerinin bir sonucu olarak tofi ve böbrek taşlarının oluşmasını önleyin . Tophi, deri altında sert, ürik asit birikintileridir. Sık akut alevlenmeleri veya kronik gutu olan kişiler için doktorlar, allopurinol, febuksostat ve peglotikaz gibi ilaçlar kullanarak kandaki ürik asit düzeylerini düşürmek için önleyici tedavi önerebilir.

Tıbbi tedaviye ek olarak, kendi kendine yönetim stratejileri ile gutunuzu yönetebilirsiniz. Öz-yönetim, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmak gibi, durumunuzu yönetmek ve sağlıklı kalmak için her gün yaptığınız şeydir. Aşağıda açıklanan öz-yönetim stratejilerinin ağrıyı ve sakatlığı azalttığı kanıtlanmıştır, böylece sizin için önemli olan aktiviteleri sürdürebilirsiniz.

GUT HASTALIĞINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİM?

Gut, iş ve boş zaman aktiviteleri de dahil olmak üzere günlük yaşamın birçok yönünü etkiler. Neyse ki, gut hastalarının yaşam kalitesini iyileştirdiği kanıtlanmış birçok düşük maliyetli kendi kendine yönetim stratejisi vardır.

Özellikle gut için:

• Sağlıklı diyetle beslen. Pürin içeriği yüksek yiyecekler (kırmızı et, organ eti ve deniz ürünleri açısından zengin bir diyet gibi) dahil olmak üzere gut alevlenmesini tetikleyebilecek yiyeceklerden kaçının ve alkol alımını sınırlayın (özellikle bira ve sert likör).

CDC'nin Artrit Programı, artrit ve semptomlarını yönetmek için beş kendi kendine yönetim stratejisi önerir. Bunlar gut ile de yardımcı olabilir.

• Kendi kendini yönetme becerilerini öğrenin.Artrit ve gut dahil diğer kronik rahatsızlıkları olan kişilerin artritin yaşamlarını nasıl etkilediğini anlamalarına ve semptomlarını kontrol etme ve iyi yaşama konusundaki güvenlerini artırmalarına yardımcı olan bir öz-yönetim eğitim sınıfına katılın. CDC tarafından önerilen öz-yönetim eğitim programları hakkında daha fazla bilgi edinin .

• Fiziksel olarak aktif olun.Uzmanlar, yetişkinlerin haftada 150 dakika en az orta düzeyde fiziksel aktivitede bulunmalarını tavsiye ediyor. Aktivitenin her dakikası önemlidir ve herhangi bir aktivite hiç olmamasından iyidir. Önerilen orta düzeyde, düşük etkili aktiviteler arasında yürüyüş, yüzme veya bisiklete binme yer alır. Düzenli fiziksel aktivite, kalp hastalığı, felç ve diyabet gibi diğer kronik hastalıkların gelişme riskini de azaltabilir. Artrit için fiziksel aktivite hakkında daha fazla bilgi edinin .

• Etkili fiziksel aktivite programlarına gidin. Fiziksel aktivitenin artriti daha da kötüleştirebileceğinden endişelenen veya güvenli bir şekilde nasıl egzersiz yapacağından emin olmayan kişiler için, fiziksel aktivite programlarına katılım artrit ile ilgili ağrı ve sakatlığı azaltmaya ve ruh halini ve hareket kabiliyetini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Sınıflar yerel Y'lerde, parklarda ve toplum merkezlerinde yapılır. Bu sınıflar, artritli kişilerin daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir. CDC tarafından önerilen fiziksel aktivite programları hakkında daha fazla bilgi edinin .

• Doktorunuzla konuşun.Sağlık hizmeti sağlayıcınızla düzenli randevulara katılarak ve önerilen tedavi planınızı izleyerek artritinizi kontrol etmede aktif bir rol oynayabilirsiniz. Bu özellikle diyabet veya kalp hastalığı gibi başka kronik rahatsızlıklarınız varsa önemlidir.

• Kilo vermek.Fazla kilolu veya obez kişilerde kilo vermek eklemler üzerindeki baskıyı, özellikle de kalça ve diz gibi ağırlık taşıyan eklemleri azaltır. Sağlıklı bir kiloya ulaşmak veya bu kiloyu korumak ağrıyı hafifletebilir, işlevi iyileştirebilir ve artritin ilerlemesini yavaşlatabilir.

• Eklemlerinizi koruyun.Eklem yaralanmaları artrite neden olabilir veya kötüleşebilir. Yürüme, bisiklete binme ve yüzme gibi eklemleri yormayan aktiviteleri seçin. Bu düşük etkili aktiviteler, düşük yaralanma riskine sahiptir ve bükülmez veya eklemlere çok fazla baskı yapmaz. Artrit ile nasıl güvenli bir şekilde egzersiz yapacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.